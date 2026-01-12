Valsts policija aicina palīdzēt meklēt bezvēsts pazudušo Ivanu Smirnovu, dzimušu 2001. gadā. Vīrietis 2025. gada 24. decembrī pameta savu dzīvesvietu Krāslavas novadā, un kopš tā laika viņa atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: aptuveni 175 centimetrus garš, kalsnas miesas būves, ar īsiem tumšiem matiem. Pazušanas brīdī bijis tērpts tumšas krāsas pirts halātā, kājās – pelēkas čības.
Ja jūsu rīcībā ir jebkāda informācija par Ivana Smirnova iespējamo atrašanās vietu, policija lūdz nekavējoties sazināties, zvanot pa tālruni 65603403 vai 112.
