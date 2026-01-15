Valsts policija sadarbībā ar Valsts robežsardzi Latgales reģionā atklājusi vēl vienu nelegālu cigarešu ražotni, kas saistīta ar iepriekš atklātu starptautisku organizētās noziedzības tīklu. Tā darbība tika apturēta 2024. gada nogalē, aizturot 32 personas un konfiscējot gandrīz 300 miljonus cigarešu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viena persona figurē abos kriminālprocesos, informē Valsts policija.
Jaunā ražotne atklāta 2025. gadā, policijai veicot operatīvos pasākumus. Tajā konstatēta profesionāla cigarešu ražošanas līnija, 35 miljoni dažādu marku cigarešu, kā arī nepieciešamās izejvielas. Procesuālo darbību laikā aizturēti seši vīrieši, no kuriem viens jau bija iesaistīts iepriekšējā kriminālprocesā par nelegālu cigarešu ražošanu un kontrabandu.
Kriminālprocess sākts saskaņā ar Krimināllikuma 221. panta trešo daļu — par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu, uzglabāšanu un pārvietošanu realizācijas nolūkā lielā apmērā organizētā grupā. Izmeklēšanas gaitā 2025. gada decembrī Latgales un Rīgas reģionā veiktas vairākas sankcionētas kratīšanas, kuru laikā izņemta arī sasmalcināta tabaka vairāk nekā 1,6 tonnu apmērā, ražošanas iekārtas, izejvielas un Krievijas Federācijas un Baltkrievijas akcīzes markas.
Papildu informācija par iespējamu vēl vienu nelikumīgu ražošanas vietu ļāva robežsargiem neatliekamības kārtībā veikt kratīšanu, kurā atrastas ražošanas izejvielas un kravas automašīnu piekabēs paslēpta cigarešu ražošanas iekārta.
Saskatot organizētās noziedzības pazīmes, kriminālprocess nodots Valsts policijas Organizētās noziedzības smago un sērijveida noziegumu apkarošanas pārvaldei. Vienai personai piemērots aizdomās turētā statuss, tiesa apcietinājumu nepiemēroja, nosakot ar brīvības atņemšanu nesaistītus drošības līdzekļus. Pārējiem pieciem vīriešiem piemērots personas, pret kuru sākts kriminālprocess, statuss. Izmeklēšana turpinās.
Šobrīd Valsts policija turpina izmeklēšanu abos augstākminētajos kriminālprocesos – gan šajā jaunatklātajā nelegālo cigarešu ražotnes lietā, gan 2024. gada nogalē atklātajā lietā, par ko ziņots iepriekš.
