Irānas lielākajās pilsētās turpinās plaši protesti pret islāmisko režīmu, un islāma revolūcijā gāztā Rietumu atbalstītā šaha dēls sestdien aicināja protestētājus plānot pilsētu centru ieņemšanu.
Divas nedēļas ilgušie protesti ir viens no lielākajiem apdraudējumiem teokrātiskajam režīmam, kas valstī valdījis kopš 1979. gada, lai gan augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ir paudis nepakļāvību un vainojis ASV.
Demonstrācijas piektdien turpinājās, neskatoties uz varasiestāžu lēmumu atslēgt valstī internetu. Kiberuzraudzības organizācijas "Netblocks" dati liecina, ka sestdienas rītā interneta atslēgums Irānā turpinās jau vairāk nekā 36 stundas.
Sociālajos tīklos izplatīti video liecina, ka protesti notikuši daudzviet Teherānā, Mešhedā valsts austrumos, Tabrizā valsts ziemeļos un svētajā pilsētā Kumā.
Video no Hamadānas redzams vīrietis ar šaha laika Irānas karogu un dejojošiem cilvēkiem.
Līdzīgi protesti notikuši arī citviet valstī.
1979. gadā gāztā Irānas šaha dēls, ASV dzīvojošais Reza Pahlavi, uzteica Irānas demonstrantus un aicināja arī sestdien un svētdien iziet mērķtiecīgos protestos.
"Mūsu mērķis vairs nav tikai iziet ielās. Mērķis ir sagatavoties pilsētu centru ieņemšanai un noturēšanai," Pahlavi teica video ziņojumā sociālajos tīklos.
Pahlavi, kura tēvs Mohammads Reza Pahlavi tika gāzts 1979. gada revolūcijā un mira 1980. gadā, piebilda, ka viņš arī "gatavojas atgriezties dzimtenē", un viņaprāt, tas būs iespējams jau "ļoti drīz".
Aktīvisti ir pauduši bažas, ka interneta atslēgšana varētu slēpt varas represijas, un Norvēģijā bāzētā organizācija "Iran Human Rights" ir paziņojusi, ka līdz šim represijās ir nogalināts vismaz 51 cilvēks.
Irānas Nobela Miera prēmijas laureāte Širina Ebadi piektdien brīdināja, ka drošības spēki varētu gatavot "masu slaktiņu, izmantojot plašu sakaru pārtraukumu".
Valdības iestādes ziņo, ka ir nogalināti vairāki drošības spēku darbinieki, un ajatolla piektdien izaicinošā runā asi kritizēja "vandāļus" un solīja, ka Irāna neatkāpsies. Viņš vainoja ASV nemieru kurināšanā, un šo viedokli atkārtojušas arī vairākas citas Irānas amatpersonas.
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien atkal atteicās izslēgt jaunas militāras darbības pret Irānu, pēc tam, kad Vašingtona atbalstīja un pievienojās Izraēlas 12 dienu karam pret Irānu jūnijā.
"Irāna ir lielās nepatikšanās. Man šķiet, ka cilvēki pārņem noteiktas pilsētas, par kurām neviens vēl pirms dažām nedēļām neuzskatīja, ka tas ir iespējams," sacīja Tramps.
Jautāts par savu vēstījumu Irānas vadītājiem, Tramps brīdināja, viņiem "labāk nesākt šaut, jo mēs arī sāksim šaut".
Jaunāko protestu vilni izraisījusi dziļā ekonomiskā krīze un valsts valūtas - Irānas riāla - straujais kursa kritums. Sākotnēji Teherānā ielās izgāja tirgotāji, bet pēc tam demonstrācijas izplatījās lielā valsts daļā.
