2025. gada nogalē Ķekavas novadā tika apzagtas vairākas privātmājas Katlakalnā, Rāmavā un Valdlaučos. Izmeklēšanas gaitā Valsts policija (VP) noskaidroja iespējamo vainīgo personu un viņu aizturēja, turklāt daļa no nozagtajām mantām ir atgūta. Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, informē VP.
Laika posmā no 26. līdz 28. decembrim policija saņēma vairākus iesniegumus par zādzībām Ķekavas novada teritorijā. Noziegumi pārsvarā izdarīti laikā, kad māju īpašnieku nebija klāt – vienā gadījumā izsists logs, citā nozagta pie ēkas uzstādīta videonovērošanas kamera, bet vēl citā mājoklī iekļūts pa neaizslēgtām ārdurvīm. No īpašumiem pazudušas dārglietas, sadzīves tehnika, celtniecības instrumenti un kredītkarte.
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirkņa amatpersonas uzsāka izmeklēšanu un drīz vien identificēja iespējamo vainīgo – 1982. gadā dzimušu vīrieti. Sadarbībā ar Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja darbiniekiem, 30. decembrī viņš tika aizturēts . Policija norāda, ka aizdomās turētais no ieslodzījuma vietas bija atbrīvots vien 2025. gada novembrī un jau iepriekš sodīts par zādzībām, narkotisko vielu nelikumīgu apriti, kā arī noziegumiem pret personu dzīvību un veselību.
Kratīšanā vīrieša dzīvesvietā atrasta un izņemta daļa no nozagtajām mantām. Par notikušo uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas par zādzību, iekļūstot mājoklī.
1. janvārī aizdomās turētajam piemērots apcietinājums, un viņš atzīts par aizdomās turēto trīs privātmāju apzagšanā.
