No Starptautiskās kosmosa stacijas (SKS) ceturtdien priekšlaikus atgriezušies četri astronauti, jo vienam no komandas locekļiem ir pasliktinājies veselības stāvoklis.
Šī ir pirmā reize SKS vēsturē, kad apkalpe atgriezusies uz Zemes priekšlaikus, tādēļ ka kāds no astronautiem ir saslimis. Kapsula ar ASV astronautiem Zenu Kārdmenu un Maiklu Finki, Japānas astronautu Kimiju Jui un Krievijas kosmonautu Oļegu Platonovu piezemējās Klusajā okeānā netālu no Sandjego.
Viņi SKS pavadīja piecus mēnešus. ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) neatklāja apkalpes locekļa identitāti vai medicīnisko problēmu raksturu, bet norādīja, ka tā nav saistīta ar SKS pienākumu veikšanu un nav ārkārtas situācija. NASA galvenais veselības un medicīnas vadītājs Džeimss Polks astronauta veselības stāvokli raksturoja kā stabilu.
