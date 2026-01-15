ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņojis, ka miera vienošanās noslēgšanu kavējot Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, nevis Krievijas diktators Vladimirs Putins.
"Domāju, ka viņš (Putins) ir gatavs slēgt darījumu. Domāju, ka Ukraina ir mazāk gatava slēgt darījumu," ekskluzīvā intervijā aģentūrai "Reuters" Baltā nama Ovālajā kabinetā izteicās Tramps.
Viņš apgalvoja, ka Krievijas diktators esot gatavs izbeigt iebrukumu Ukrainā, kamēr Zelenskis esot atturīgāks.
Uz jautājumu, kāpēc ASV vestās sarunas līdz šim nav novedušas pie kara izbeigšanas, Tramps atbildēja ar vienu vārdu: "Zelenskis."
Tajā pašā laikā Baltā nama saimnieks pieļāva, ka varētu tikties ar Ukrainas prezidentu Pasaules Ekonomiskā foruma laikā Dasvosā, kas notiks no 19. līdz 23. janvārim.
Tikmēr Trampa īpašais vēstnieks Stīvs Vitkofs un padomnieks Džareds Kušners plāno tuvākajā laikā doties uz Maskavu, lai tiktos ar Krievijas diktatoru.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu