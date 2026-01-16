Saūda Arābija, Katara un Omāna vadījušas centienus, lai pārliecinātu ASV prezidentu Donaldu Trampu "dot Irānai iespēju parādīt labos nodomus", tādējādi atturot ASV no trieciena veikšanas, par ko Tramps tika draudējis iepriekš, ziņu aģentūrai AFP ceturtdien sacīja Saūda Arābijas augsta ranga amatpersona.
Trešdien no galvenās ASV militārās bāzes Katarā tika pārcelta daļa personāla, un ASV pārstāvniecību darbinieki Saūda Arābijā un Kuveitā tika brīdināti ievērot piesardzību, jo pieauga bažas par ASV uzbrukumu Irānai. Savienotās Valstis vairākkārt brīdinājušas, ka tās varētu militāri iejaukties Irānā, reaģējot uz protestu apspiešanu. Teherāna savukārt brīdinājusi par atbildes triecienu ASV militārajiem un kuģniecības mērķiem. Taču pēc vairākiem draudiem Tramps mainīja kursu, sakot, ka ir saņēmis apliecinājumus no "ļoti svarīgiem avotiem otrā pusē", ka Irāna neveic demonstrāciju dalībnieku sodīšanu ar nāvi.
