Administratīvā rajona tiesa atzinusi par prettiesisku Ogres novada pašvaldības rīcību, nenodrošinot atbalstu pilsoniskās sabiedrības biedrībai, liecina tiesas spriedums.
Tiesas vērtējumā pašvaldības rīcība nav uzskatāma par vienkāršu tehnisku kļūdu, bet gan par labas pārvaldības principa pārkāpumu. Dome ilgstoši nav atbildējusi uz biedrības iesniegumiem un nav sniegusi pieprasīto informāciju, radot tiesisko nenoteiktību un liedzot biedrībai pilnvērtīgi plānot savu darbību. Tiesa norāda, ka šāda bezdarbība ir pretrunā Pašvaldību likumā noteiktajam pienākumam atbalstīt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, un pārkāpumu kopums ir pietiekami būtisks, lai pašvaldības rīcība tiktu atzīta par prettiesisku.
Kā informēja Ogres novada pilsoniskās sadarbības un attīstības biedrības pārstāve Elīna Grīnhofa, biedrība 2024. gada nogalē vērsās Administratīvajā rajona tiesā, jo
pašvaldība ilgstoši nereaģēja uz tās iesniegumiem. Tie skāra pilsoniskās sabiedrības līdzdalību, sadarbības iespējas un pieejamo atbalstu biedrībām,
taču vai nu netika izskatīti, vai arī palika bez atbildes. Tas radījis iespaidu, ka dialogs ar pašvaldību faktiski nepastāv. Grīnhofa uzsver, ka šāda situācija nav atgadījusies vienu reizi vien, bet bijusi sistemātiska prakse, kas kavējusi biedrības darbu un savlaicīgu informācijas saņemšanu.
Tāpat, vēršoties pēc atbalsta, biedrība konstatējusi, ka Ogres novadā nav noteikta skaidra un publiski pieejama kārtība, kādā biedrībām un nodibinājumiem tiek piešķirts pašvaldības atbalsts. Nebija izdots normatīvais akts, kas regulētu šo procesu, un arī pašvaldības mājaslapā neesot bijusi informācija par kritērijiem, termiņiem vai pieteikšanās kārtību.
Grīnhofa norāda, ka praksē
atbalsts piešķirts pēc tā sauktās “nerakstītās kārtības”.
Ņemot vērā lielo biedrību un nodibinājumu skaitu Ogres novadā, šāda pieeja nav caurskatāma un nenodrošina vienlīdzīgas iespējas visām organizācijām, radot situāciju, kurā par atbalsta iespējām zina tikai daļa potenciālo pretendentu.
Trešdien, 14. janvārī, Administratīvā rajona tiesa pasludināja spriedumu, uzsverot, ka, lai arī pašvaldībai ir rīcības brīvība lemt par atbalsta piešķiršanu, tai nav tiesību ignorēt biedrību iesniegumus vai neizvērtēt tos pēc būtības. Tiesa pašvaldībai uzlika par pienākumu mēneša laikā rakstveidā atvainoties biedrībai par prettiesisko rīcību.
Grīnhofa norāda, ka spriedums apliecina — pilsoniskās sabiedrības tiesības uz atbildīgu, caurskatāmu un tiesisku publiskās varas rīcību ir reāli aizsargājamas. Viņa uzsver, ka biedrībai bijis principiāli svarīgi panākt, lai vēršanās pašvaldībā nepaliek bez atbildes. Satversme un Iesniegumu likums paredz iedzīvotāju tiesības saņemt savlaicīgas un pamatotas atbildes, un šīm normām jādarbojas praksē, ne tikai formāli. Labas pārvaldības princips, pēc biedrības pārstāves domām, nozīmē atbildīgu, caurskatāmu un cieņpilnu publiskās varas rīcību un gatavību dialogam ar pilsonisko sabiedrību.
