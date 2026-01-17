Rīgas pašvaldība piektdien parakstījusi līgumu par Vanšu tilta projektēšanu un pārbūvi, pavēstīja pašvaldība.
Atklātajā konkursā par Vanšu tilta rekonstrukciju uzvarēja piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", piedāvājot darbus veikt par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamā informācija. Apvienību veido SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Vienlaikus konkursa rezultātus apstrīdēja otrs pretendents, iesniedzot sūdzību Iepirkumu uzraudzības birojā (IUB). Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs iepriekš norādīja — ja strīdu dēļ tuvākajā laikā līgumu neizdotos noslēgt un rekonstrukcijas darbi netiktu uzsākti, 2027. gadā Vanšu tiltu nāktos slēgt.
Tagad pašvaldība ir saņēmusi IUB lēmumu, ar kuru otra pretendenta sūdzība atzīta par nepamatotu. Balstoties uz šo lēmumu, Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu ar piegādātāju apvienību "Vanšu tilts".
"Iepirkums un tā izvērtēšana ir noritējusi profesionāli, šodien esam noslēguši līgumu, kas ļauj uzsākt projektēšanas un remonta darbus.
Projektēšana tiks uzsākta jau šogad, un būvdarbi tiks sākti 2027. gadā, lai tilts nebūtu jāslēdz,"
norādījis Kleinbergs.
Viņš uzsver, ka Vanšu tilts ir viena no svarīgākajām Rīgas satiksmes artērijām, tādēļ pašvaldības mērķis ir veikt pārbūvi atbildīgi, vienlaikus nodrošinot drošību un saglabājot pilsētas ikdienas kustības ritmu.
Vanšu tilta remontam Rigas dome plāno aizņemties līdz 84,46 miljoniem eiro. No šīs summas 2026. gadā paredzēti līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā — līdz 42 miljoniem eiro, bet 2028. gadā — līdz 35,76 miljoniem eiro.
Vanšu tilta kopgarums ir 593,6 metri, bet galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot brauktuves asfalta segumu, izbūvēt nodalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietves platums vienā tilta pusē būs 1,7 metri, bet otrā — 1,9 metri. Tilta margas plānots atjaunot iepriekšējā augstumā — 1,3 metri.
Projektā iekļauta arī vanšu nomaiņa — to kopējais svars būs 385,5 tonnas.
Tāpat paredzēta jaunu aizsargapvalku uzstādīšana gan esošajām, gan jaunajām vantīm kopumā 3084 metru garumā, lai nodrošinātu ilgmūžību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, izmantojot "projektē un būvē" metodi, kas paredz viena uzņēmēja atbildību gan par būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu veikšanu, nodrošinot vienotu pieeju un darbu saskaņotību visā līguma izpildes laikā.
Kopumā Rīgā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi, un daļa no tiem jau ir nokalpojuši savu laiku — par to liecina gan to vizuālais stāvoklis, gan tehniskie rādītāji.
