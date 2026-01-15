Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas iesniegto Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) demisijas pieprasījumu, ko šoreiz bija rosinājusi Nacionālā apvienība (NA).
Par neuzticības izteikšanu premjerei nobalsoja 18 deputāti, pret bija 48, bet 15 opozīcijas partijas "Latvija pirmajā vietā" (LPV) deputāti, kā arī deputāti no partijas "Stabilitātei" balsojumā nepiedalījās. Daļa deputātu, tostarp arī no koalīcijas, sēdē nepiedalījās komandējumu dēļ.
Šis bija jau piektais demisijas pieprasījums Siliņai.
Pirms balsojuma premjere uzsvēra, ka valdība mērķtiecīgi stiprina latviešu valodas lietojumu — gan izglītībā, gan sabiedriskajos medijos. Viņa atgādināja, ka vairs nepastāv Latvijas Radio 4 krievu valodā, kā arī norādīja uz paveikto Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (SEPLP) darbā. "Tiek darīts tas, kas nebija izdevies iepriekšējos gados," sacīja Siliņa, aicinot deputātus neatbalstīt demisijas pieprasījumu.
"Jaunās vienotības" frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics debatēs norādīja, ka
priekšvēlēšanu gadā demisijas pieprasījumi ir sagaidāmi biežāk,
un uzsvēra, ka Siliņas vadībā valsts valoda ir būtiski stiprināta. Vienlaikus viņš aicināja deputātus nepolitizēt valodas jautājumu.
LPV deputāts Edmunds Zivtiņš kritizēja valdību par neatrisinātiem jautājumiem, tostarp imigrāciju, ceļu stāvokli un projektu "Rail Baltica", taču aicināja savu frakciju demisijas pieprasījumu neatbalstīt, solot tuvākajā laikā nākt klajā ar jaunu iniciatīvu. Savukārt "Stabilitātei" frakcijas vadītāja Svetlana Čulkova atzina, ka ideja par demisiju ir saprotama, tomēr krievu valodu par galveno problēmu Latvijā neuzskata.
NA deputāts Edvīns Šnore kritizēja to, ka Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) saturā joprojām parādās krievu valoda, lai gan Nacionālās drošības koncepcijā bija paredzēts no tās atteikties. Viņš pauda bažas par mediju politikas atbilstību valsts drošības interesēm.
Savukārt "Progresīvo" frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs norādīja, ka NA demisijas pieprasījums saistībā ar LSM redakcionālo politiku esot politiski motivēts mēģinājums vājināt uzticību sabiedriskajam medijam vēlēšanu gada kontekstā.
NA uzskata, ka valdība, turpinot finansēt LSM saturu krievu valodā, rīkojas pretrunā Nacionālās drošības koncepcijā noteiktajam mērķim veidot vienotu informatīvo telpu latviešu un Eiropas kultūrtelpai piederošajās valodās.
Latvijas valdību veido Ministru prezidente Evika Siliņa un 14 ministri no partijām "Jaunā vienotība", "Progresīvie" un Zaļo un zemnieku savienības.
