Vēl līdz šā gada 21. janvārim visi, kam rūp latviešu valodas jautājumi, aicināti iesūtīt 2025. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus.
Aptauja, kuru jau 23. gadu rīko Rīgas Latviešu biedrības (RLB) Latviešu valodas attīstības kopa un Latvijas Rakstnieku savienība, kļuvusi par vienu no stabilākajām tradīcijām Latvijā kopš neatkarības atgūšanas.
Rīkotāji pieteikumus saņem augu gadu. Pirmie pieteikumi ienāca jau pērnā gada janvārī, kad tikko bija noslēgusies iepriekšējā gada aptauja. Aicinām atcerēties, ka aptaujā runa ir par latviešu valodu un to, kā tā ar mums strādā, nevis par visu, kas patīk vai nepatīk Latvijā. Ikgadējais sabiedrības pienesums aplūkojams adresē https://lvak.wordpress.com/gada-vards-nevards-teiciens .
Iepriekšējā gadā Latvijas vārds pasaulē izskanēja ar izcilību un apbrīnu — animācijas filmas "Straume", Latvijas sportistu uzvarām, Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem kā apliecinājumu nācijas dzīvotspējai un apdāvinātībai.
Norises politikā, kā ierasts, ielikušas darvas pilienus Latvijas vārda cildināšanas meduspodā. Pašvaldību vēlēšanu norise, Latvijas valdības vērtējums, Stambulas konvencijas tematika Doma laukumā un Saeimā u. tml. liecina – tuvojas Saeimas vēlēšanas. Tas atspoguļojas arī atsūtītajos kandidātos nominācijām Gada vārds, nevārds un spārnotais teiciens. Gribi vai negribi, akcija ir kā barometrs sociālpolitiskajiem notikumiem Latvijā.
Gada vārdam derētu būt tādam, kas 2025. gadu apzīmogo un kurš ne vien rāda, kas īpašs noticis šajā gadā, bet ir arī vārds, kas iekļautos latviešu valodā, tās sistēmā. Nominācijā "Gada vārds" gaidām spilgtākos un trāpīgākos pēc latviešu valodas likumībām veidotos vārdus, kas aizvadītajā gadā izskanējuši pirmo reizi. Tai atbilst arī tādi vārdi, kas iemantojuši vai atguvuši popularitāti vai lietoti ar šim gadam raksturīgu jaunu vai īpašu nozīmi, piemēram,
nevaruļi (pretstats t. s. rīcības cilvēkiem), našķotava, kļūdķēris /-e (latviskots vārds korektors).
Gada vārds konkrēto gadu ieraksta vēsturē ar īpašu zīmogu, piemēram, iepriekšējo gadu vārdu klāstā bijuši apritīgs – atjaunojams, pārstrādājams, okupeklis – okupāciju slavinošs piemineklis —, straumēt, zibmaksājums; zibakcija un citi, kas jau kļuvuši par neatņemamu valodas sastāvdaļu. Izcili jaunvārdu darinātāji ir bērni — kā vienmēr gaidām arī viņu radītos vārdus vai teicienus.
Gada nevārds — spilgtākais no nevajadzīgi aizgūtiem vārdiem, kas attiecīgajā gadā parādījušies vai manāmi izplatījušies, vai arī jau pazīstamiem vārdiem, kas plaši lietoti neiederīgā vai nevajadzīgi sagrozītā nozīmē. Nekad nav par vēlu nevārdus aizstāt ar latviskiem ekvivalentiem, piemēram, lokācija (atrašanās vieta), mentāls (garīgs), prakses (iemaņas, nodarbības u. tml.), viena mūzika (viens skaņdarbs), automātiskais (kafijas) automāts, piekāpties (sportā) un citi.
Iepriekšējo gadu nevārdi bijuši grafisks, tolerēt, influenceris, episki, vaibs (vārdu gaisotne, noskaņa vietā), ekselence (runājot par izcilību) u. tml.
Gada spārnotais teiciens – spilgtākais vai dīvainākais no teicieniem, kas lietoti īpaši bieži vai tikuši sabiedrībā sevišķi pamanīti. 2025. gada klāstā atsūtīti šādi spārnotie teicieni: Mūsu nākotne ir vējā! (par atslēgšanos no Krievijas energotīkla, arī par vēja ģeneratoru lobiju). Animācijas filmas "Straume" režisora teiktais: Mēs visi esam vienā laivā. Reģiona laikrakstā uzrakstītais: Katram pašam ir jāsakopj savs kaps. Gandrīz katra Latvijas iedzīvotāja jau pasen secinātais par valsts parādu: Cik viegli aizņemties, kad atdot vajadzēs citam!
Iepriekšējo gadu uzvarētāji šajā nominācijā bijuši: Ja nu nesanāks? A ja nu sanāk? Izkāp no telefona! Krāniem un buldozeriem jāstrādā lidostā; Rīkojums Nr. 2 u. c.
Kurš būs 2025. gada vārds, nevārds, teiciens — atkarīgs no interesentu atsūtītā vārdu un teicienu klāsta.
Tiek gaidītas idejas nesen ieviestajā kategorijā "gada savārstījums", kas ir dīvainākais vārdu virknējums, kas nopietni domātā tekstā dzirdēts vai lasīts 2025. gadā, arī kļūdas un divdomības, kas radušās gan apzināti, gan pārrakstīšanās, pārteikšanās vai nezināšanas dēļ. Ziņās un komentāros atrasti šādi savārstījumi:
"Rīgas meži" aicina izstaigāt krāšņās galvaspilsētas puķu dobes — veltījumu Skolēnu dziesmu un deju svētkiem.
Vai arī — Jau vēstīts, ka Raubiško apsūdzēta par tīšu nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu personu grupai. Kāds nopietni rakstījis: Izīrētājam jāmaksā 10% arī no īrnieka saņemtajiem komunālajiem maksājumiem.
Līdz 21. janvārim var iesūtīt 2025. gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena pieteikumus, rakstot uz e-pastu gadavards@inbox.lv, sociālajā medijā "X" ar nosaukumu @gadavards vai adresējot tos akcijai Gada vārds, nevārds, spārnotais teiciens Merķeļa ielā 13, Rīgā, LV-1050.
Aptauja noslēgsies ar preses konferenci RLB 26. janvārī pulksten 13.00 — žūrijas locekļi un Rīgas Latviešu biedrības pārstāvji paziņos rezultātus un pastāstīs, ko, viņuprāt, aptauja liecina par tendencēm mūsdienu latviešu valodā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu