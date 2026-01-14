Bijušais grupas "Dzelzs Vilks" bundzinieks Mārcis Judzis sarunā ar žurnālu "Jauns OK" detalizēti izklāstījis savu skatījumu uz sarežģītajām attiecībām ar bijušo sievu Rūtu. Viņš komentē publiskos apgalvojumus, ar kuriem 2023. gada nogalē sociālajos medijos nāca klajā bērnu māte, raksturojot laulību kā īpaši smagu.
Judža stāstījumā laulības laikā valdījusi spēcīga emocionālā spriedze. Viņš atklāj, ka kādā brīdī pametis ģimeni, jo vairs nav spējis izturēt psiholoģisko spiedienu. Vēlāk viņš uzsācis jaunas attiecības, kas tomēr nav izveidojušās, un ilgas pēc bērniem likušas atgriezties pie sievas.
Mūziķis noliedz pārmetumus par neuzticību, uzsverot, ka jaunās attiecības sāktas laikā, kad laulība jau bija pārtraukta. Viņš atceras, ka pēc atgriešanās ģimenē attiecību dinamika neuzlabojās, bet gan kļuva vēl saspīlētāka.
"Mana sieva mani no visas sirds ienīda,"
saka Judzis, piebilstot, ka naids ar laiku tikai pastiprinājies.
Viņš atklāti stāsta par ikdienu, kurā dominējuši pazemojumi un emocionāla vardarbība, kā arī sajūtu, ka mājas vairs nav droša vide. "Vienīgais, kas ir tavā dzīvē īsts, – tie ir bērni," uzsver Judzis, norādot, ka tieši viņi bijuši galvenais iemesls, kāpēc viņš ilgstoši palicis šajās attiecībās.
