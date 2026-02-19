Īru rokgrupa "U2" pārsteigusi ar sešu dziesmu EP ar nosaukumu "Days Of Ash", kas tapis pēc vairāk nekā astoņu gadu pārtraukuma kopš pēdējā studijas albuma "Songs Of Experience".
Lai gan pēdējos gados grupa vairāk koncentrējusies uz sava mantojuma uzturēšanu – atklājot koncertvietu "Sphere", Bono izdodot memuārus un saņemot ASV Prezidenta brīvības medaļu, kā arī 2023. gadā pārstrādājot 40 dziesmas albumā "Songs Of Surrender" –, jaunais ieraksts apliecina, ka "U2" atkal atgriežas pie oriģinālmūzikas.
EP "Days Of Ash" skan kā tipisks mūsdienu "U2" darbs, taču šoreiz ar izteikti politisku ievirzi. Vairākas dziesmas veltītas cilvēkiem, kuri gājuši bojā represīvu režīmu vai vardarbības rezultātā. Pirmais skaņdarbs "American Obituary" stāsta par Renē Gudu, savukārt "Song Of The Future" ir veltīta 16 gadus vecajai irāņu meitenei Sarinai Esmailzadehai, kura tika nogalināta 2022. gada protestos. Preses paziņojumā norādīts, ka dziesma "One Life At A Time" veltīta palestīniešu aktīvistam Avdahai Hatalīnam, kurš tika nogalināts Rietumkrastā.
Dziesmā "Yours Eternally" grupa sadarbojas ar Edu Šīranu un ukraiņu karavīru un grupas "Antytila" solistu Tarasu Topolju. Savukārt "Wildpeace" tapis kopā ar producentu Džeknaifu Lī (Jacknife Lee), tajā izmantots nigēriešu mākslinieces Adeolas lasījums no vēlīnā izraēliešu dzejnieka Jehudas Amihaija darbiem.
Līdz ar EP izdošanu U2 atjaunojuši arī 1986. gadā dibināto fanzīnu "Propaganda", piedāvājot jaunu digitālo izdevumu un ierobežotu drukāto tirāžu neatkarīgajos ierakstu veikalos Eiropā un Ziemeļamerikā.
Bono uzsver, ka jaunās dziesmas atšķiras no gaidāmā pilnmetrāžas albuma, kas plānots vēlāk šogad: "Šīs dziesmas bija nepacietīgas, lai tiktu izdotas. Tās ir pretošanās, satraukuma un sēru dziesmas. Dziesmas svinībām sekos vēlāk. Šajos trakulīgajos laikos mums jāpieceļas un jāiestājas par nākotni – un citam par citu."
Savukārt bundzinieks Lerijs Malens juniors piebilst:
"Jautājums nav, vai kādam vajag jaunu U2 ierakstu, bet gan – vai mēs radām mūziku, kas ir pelnījusi tikt sadzirdēta. Es ticu, ka šīs dziesmas stāv līdzās mūsu labākajiem darbiem."
EP "Days Of Ash" jau pieejams straumēšanas platformās. Noklausies!
