No 19. februāra ceturtdienās pulksten 22.05 kanālā TV3 būs skatāma kulinārijas šova "Grieķijas brīvdienas" otrā sezona, kurā virtuves garšas atklās astoņi dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām.
Komandas ik dienu gatavos ēdienus vietējiem iedzīvotājiem, kuri vērtēs, cik veiksmīgi pavāri spēj atklāt autentiskās Grieķijas garšas. Raidījuma producente Maija Gauja atzīst, ka otrajā sezonā vietējie patiesi priecājās atkal satikt filmēšanas komandu un bija īpaši atsaucīgi. Katras dienas vājākā komanda zaudēs vienu dalībnieku, bet spriedzi un intrigu uzturēs negaidīti pavērsieni, kas sacensību padarīs vēl dinamiskāku.
"Grieķijas brīvdienu" otrajā sezonā skatītājus turpinās izklaidēt jau pazīstamais raidījuma vadītāju duets – ekstravagantā māksliniece Elita Patmalniece un harismātiskais frizieris un stilists Igors Popovs. "Priecājos atkal atgriezties Grieķijā un izbaudīt siltumu, neskatoties uz to, ka filmēšana norisinājās rudenī, kad daba ir rimtāka un saulīte rēnāka, – toties abas komandas bija jautras, pozitīvi noskaņotas un darbīgas. Tagad man draugos ir daudz labu pavāru, mans recepšu krājums ir patīkami papildinājies," ar raidījuma otrās sezonas iespaidiem dalās Elita Patmalniece.
Igors Popovs bilst, ka otrajā sezonā viņš jau zināja, ko sagaidīt, tāpēc jaunajā raidījumā varēja vēl vairāk izbaudīt filmēšanas procesu: "Mūs ar Elitu jau ir grūti pārsteigt – pat ar aitu slaukšanu vai braucienu katamarānā negaisa laikā. Otrā sezona noteikti ir vēl dinamiskāka ar daudz vairāk pārsteigumiem, par ko ir liels gandarījums! Ceru, ka skatītāji pilnvērtīgi spēs sajust lielisko gaisotni, kas valdīja jaunajā Grieķijas piedzīvojumā."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu