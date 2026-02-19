Mākslinieks un gleznotājs Mārtiņš Zitmanis mūžībā devies 15. februāra rītā, mākslinieka atsaucoties uz mākslas pedagoģi Baibu Piku informē Latvijas sabiedriskā medija portāls "lsm.lv". Viņam palikuši trīs dēli, audžumeita un seši mazbērni, kā arī plašs radošais mantojums – gleznas, fotogrāfijas un cilvēki, kuru dzīvē viņš atstājis nospiedumu.
Mārtiņš Zitmanis dzimis 1952. gada 2. septembrī Rīgā. Zīmēšanas skolotājas iedrošināts, viņš mācības turpināja Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolā, bet vēlāk absolvējis Latvijas Valsts mākslas akadēmijas Monumentālās glezniecības nodaļu pie Induļa Zariņa. Viņa diplomdarbs — sienas gleznojums "Latgales keramiķi" — joprojām apskatāms Riebiņos.
Pēc akadēmijas beigšanas mākslinieks dzīvoja un strādāja Daugavpilī un Rēzeknē, piedalījās izstādēs un īstenoja dizaina un monumentālās glezniecības projektus. Kopš 1986. gada viņš bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Vēlāk Mārtiņš pārcēlās uz Liepāju, kur ilgus gadus strādāja par metāla būvkonstrukciju konstruktoru, paralēli iesaistoties radošos projektos Latvijā un Ziemeļeiropā.
Aktīvu glezniecību viņš atsāka 2021. gadā pēc došanās pensijā. Viņa darbi atrodas Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Daugavpils un citu muzeju krājumos, kā arī privātkolekcijās. Mākslinieks dzīvoja Liepājā un Vaiņodē, kur mācīja jauniešus fotografēt un iemūžināja vietējās handbola komandas spēles.
2022. gadā viņa kopizstāde "Divreiz pa septiņdesmit" bija skatāma Liepājā, bet 2024. gadā personālizstāde notika Rotko muzejā. Atvadīšanās no Mārtiņa Zitmaņa notiks 19. februārī pulksten 12.00 Liepājas Dienvidu kapsētas kapličā.
