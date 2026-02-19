19. februārī kļuvuši zināmi mūzikas nozares balvas "GAMMA" nominanti vairāk nekā 20 kategorijās. Šī balva godina gan māksliniekus, gan nozares profesionāļus, kuri aizvadītajā gadā ar savu darbu veidojuši un attīstījuši Latvijas mūziku. "GAMMA" apvieno datus un profesionālu vērtējumu, lai izceltu nozīmīgāko un pārstāvētu nozari visa gada garumā.
"GAMMA" žūrija ir plaša un tās dalībnieku skaits sniedzas pāri pusotram simtam, to vidū ir paši mūziķi, nozares profesionāļi un mūzikas entuziasti, kuri pēc rūpīgi izstrādātiem kvalitatīvajiem kritērijiem izvērtē katru mākslinieku veikumu laika periodā no 2024. gada 1. decembra līdz 2025. gada 31. decembrim. Žūrijas vērtēšanas procesa objektivitātei līdzi raudzījās "GAMMA" žūrijas padome piecu personu sastāvā.
"Katrs nākamais gads "GAMMA" balvai iezīmē jaunu attīstības posmu — mācoties no pieredzes, esam pilnveidojuši vērtēšanas sistēmu, padziļināti analizējuši nozares datus un stiprinājuši sadarbību ar profesionāļiem, lai process būtu vēl precīzāks un uzticamāks," uzsver "GAMMA" žūrijas darba vadītāja Inese Saulāja-Dobele. Viņa piebilst, ka vērtēšanas pilnveide turpinās, saglabājot atvērtību konstruktīvam dialogam un idejām, kas palīdz balvai kļūt arvien nozīmīgākai Latvijas mūzikas vidē.
"GAMMA" balvas ietvaros tiek atzīmēts ne tikai mākslinieku veikums, bet arī plašs spektrs mūzikas nozares profesionāļu, kuru kategorijas tiek pielāgotas esošajai nozares situācijai. Par 2025. gada veikumu nominanti tika nosaukti tādās industrijas profesionāļu kategorijās kā: studijas producents, skatuves dizaina speciālists, menedžeris vai menedžmenta kompānija, ierakstu izdevējs, satura veidotājs (foto, video vai teksts), medijs vai mediju radīts saturs, kā arī gada koncertvieta.
"GAMMA" balva ir Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības rīkots pasākums, sadarbojoties ar nozares organizācijām, tāpēc ceremonijā tiks pasniegtas balvas arī partneru kategorijās: gada inovācija mūzikas tehnoloģijās — sadarbībā ar Patentu valdi, gada autors vai autoru kolektīvs, visplašāk izmantotais autors — sadarbībā ar AKKA/LAA, kā arī gada eksports — sadarbībā ar "Music Latvia".
"GAMMA" laureātu apbalvošanas ceremonija notiks 5. martā "Xiaomi arēnā" Rīgā. Klātienē emociju bagātā koncertšovā satiksies gan iemīļoti Latvijas mūziķi, gan mūzikas cienītāji, kuriem būs iespēja piedalīties klātienē, kā arī pasākums tiks translēts tiešraidē kanālā TV3.
GAMMA 2025 NOMINANTI (mākslinieki minēti alfabēta secībā)
Gada solo mākslinieks
Fiņķis, Dons, Intars Busulis, Ozols, Wiesulis
Gada solo māksliniece
Aminata, Antra Stafecka, Atvara, Emilija, Patrisha
Gada grupa/kolektīvs
Carnival Youth, Kautkaili, Prāta vētra, Sudden Lights, Tautumeitas
Gada jaunais mākslinieks/grupa
ANNIKA, Daniela Mase, Eklektika, Revolūcija, Stirna
Gada hits
Bel Tempo, Legzdina — "The Water"
Fiņķis — "Baudam!"
Kautkaili — "Vēl vienu reiz"
Medību lauki — "Citos medību laukos"
Tautumeitas — "Bur man laimi"
Gada radio hits
Astro'n'out — "Mūc"
Carnival Youth feat. Evija Vēbere — "Labākā doma pasaulē"
Fiņķis — "Baudam!"
Sudden Lights — "Lai tev apnīk skumt"
Viktors Buntovskis — "Dārznieks"
Gada straumētākā dziesma
Bermudu divstūris feat. Apvedceļš — "Test Drive"
Bermudu divstūris feat. DJ Guano — "Flamingo"
Dons — "Tuvums"
Fiņķis — "Baudam!"
Sangvn, Galaktik, Wiesulis feat. Rolands Če — "Rīgas atslēga"
Gada mākslinieks žanrā:
Pop
Aminata, Dons, Kautkaili, Prāta vētra, Sudden Lights
Hip-hop
Arturs Skutelis, Fiņķis, Ods, Ozols, Wiesulis
Roks
Bēdu brāļi, Dzelzs vilks, Ivo Fomins, Miks Galvanovskis, R.A.P.
Elektroniskā deju mūzika
Bel Tempo, Elpo, MAARMAAR, Domenique Dumont, Dubra
Džezs/fanks
Armands Rutkovskis, Daniela Mase, Eklektika, Laura Polence, Very Cool People
Tautas mūzika/folks
Auļi, Etnogrupa "OGAS", Folkloras grupa "Grodi", Katrīna Dimanta, Tautumeitas
Šlāgermūzika/kantri
Edvards Strazdiņš, Jānis Moisejs, Kaspars Markševics, Mārtiņš Kanters, Medību Lauki
Alternatīvā
Juuk, Keitija Bārbale, Laika suns, Pienvedēja piedzīvojumi, Vēstnieks
Indie
Alejas, Baložu pilni pagalmi, Carnival Youth, Rīgas modes, Tante gaida
Starpžanru
Antra Stafecka, Beāte Zviedre, Framest, Grupa LUPA, Latvian Voices
Instrumentālā
Aija Alsiņa, Gints Smukais, Kārlis Auzāns, Mārcis Auziņš, Valters Pūce un Dainis Tenis
Metālmūzika
Kayro, Nettletie, Relicseed, Skyforger, Varang Nord
Gada dzīvais izpildījums/koncerts
Aminata — "Liela meitene. Aminata", Palladium Rīga, 01.11.2025
Prāta vētra — "Pirmās dienas tūre. Prāta vētra", Mežaparka Lielā estrāde, 03.08.2025
Sudden Lights — "Sudden Lights", Xiaomi Arēna, 15.11.2025
Tautumeitas — "Rītausmas koncertrituāls. Tautumeitas", Aizkraukle, Daugavas krastā pie Kalna ziediem, 21.06.2025
Skyforger — "Skyforger jubilejas koncertšovs "Teikas"", Xiaomi Arēna, 03.05.2025
Gada koncertvieta
Angārs koncertzāle, Rīga
M. Darbnīca, Rīga
Mūzikas nams Daile
Zeit radošais kvartāls, Līgatne
k/n Wiktorija, Liepāja
Gada industrijas profesionālis:
Menedžeris vai menedžmenta kompānija
Guna Zučika, Kristīne Kleina, Linda Āboliņa, Prāta vētras menedžments, Sabīne Brice
Ierakstu izdevējs vai kompānija
Every Little Thing, I Love You Records, Jersika Records, Klīnikas ieraksti, Prāta vētras skaņu ierakstu studija
Studijas producents
Andis Ansons, Gatis Zaķis, JJ LUSH, Kaspars Ansons, Rūdolfs Budze
Satura veidotājs — foto/video/teksts
Aiga Leitholde, Aksels Bergs, Kaspars Zaviļeiskis, Lauris Vīksne, Ritvars Stankevičs
Gada medijs/mediju radīts saturs
HIPHOPS.LV
"Kultūrdeva", LSM
"Kultūršoks", LSM
Latvijas Radio 5, LSM
"Muzikālā banka", LSM
Skatuves dizaina speciālists
Artūrs Analts, Kaspars Roga, PapaChi, Rebeka Gaiša-Vīksna, Those Guys Lighting
