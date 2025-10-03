Maskavas tiesa telekanāla "Doždj" žurnālistei Annai Mongaitai aizmuguriski piespriedusi piecu gadu cietumsodu vispārējā režīma kolonijā, vēsta tīmekļa izdevums "Mediazona".
Spriedums pieņemts lietā par "viltus ziņām" par armiju saistībā ar viņas "Telegram" kanālā publicētiem ierakstiem par ASV prezidentu Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina sarunām un Krievijas karu pret Ukrainu.
Cita starpā lieta attiecas uz ierakstiem, kas saistīti ar Mongaitas dzimtās pilsētas Odesas bombardēšanu 2022. un 2023. gadā.
Martā žurnāliste komentēja Trampa un Putina sarunas ar ierakstu: "Nogalināja un pietiek? Tā arī teiks saviem uzticamajiem kanibāliem - pārejam uz veģetāro diētu?"
Augusta sākumā viņa tika izsludināta starptautiskajā meklēšanā un pēc tam arestēta aizmuguriski.
Krievijā tiek tiesāti arī vairāki citi "Doždj" žurnālisti. Kanāla žurnālisti bija spiesti pamest Krieviju pēc pilna mēroga kara sākuma, un tā redakcija pašlaik atrodas Amsterdamā.
