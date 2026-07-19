Katrai saimniecei ir sava iecienīta marinēšanas recepte. Kamēr viena dod priekšroku pārbaudītai klasikai ar sīpoliem vai krējumu un majonēzi, cita eksperimentē ar medus un sojas saldskābo garšu vai svaigiem citrusaugļiem.
Sastāvdaļas
- 1,5 kg neatkaulotu vistu šķinķīšu
- 2 apelsīni
- 1 citrons
- 1 tējkarote Vegetas
Pagatavošana
Atkaulo vistu šķinķīšus un liek bļodā. Izspiež sulu no citrona un apelsīniem, pagaršo – sulai jābūt saldenskābai. Sulā ieber Vegetu un pārlej gaļai, visu izmaisa. Liek ledusskapī marinēties 3–4 stundas vai atstāj uz nakti.
Ja vēlas, var pielikt arī sīpolus.
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