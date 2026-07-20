Eiropas Savienībā 12. augustā stājas spēkā jaunā Iepakojuma un iepakojuma atkritumu regula, kas aizstāj līdzšinējo direktīvu un ievieš vienotus, daudz stingrākus noteikumus iepakojumam visā valstu blokā.

Tā kā šī regula ir tieši piemērojama, tad Latvijā tā stāsies spēkā bez nacionālās pārņemšanas procesa – tātad tā sāks attiekties uz uzņēmumiem jau sākot ar 12. augustu un uzņēmumiem būs jāpielāgojas noteiktajiem termiņiem. Faktiski 12. augusts kļūs par datumu, pēc kura iepakojuma ražotāji, importētāji, tirgotāji un pakalpojumu sniedzēji vairs nevarēs laist tirgū iepakojumu, kas neatbilst jaunajām prasībām. Un jaunās prasības ir visai apjomīgas un stingras – regula paredz būtiskas izmaiņas gan iepakojuma materiālu sastāvā, gan marķējumā, gan dokumentācijā, gan ražotāju atbildībā, un tās mērķis ir samazināt iepakojuma atkritumu apjomu, palielināt to pārstrādājamību un mazināt kaitīgo vielu izmantošanu.

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