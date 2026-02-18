Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvalde lūdz sabiedrības palīdzību bezvēsts pazudušās 1990. gadā dzimušās Laumas Belevicas meklēšanā.
Sieviete nav devusi par sevi ziņu kopš 17. februāra pulksten 8.30. Pēdējo reizi viņa redzēta Rīgā, Juglas mikrorajonā.
Pazīmes — augums aptuveni 158 centimetri, pilnīgas miesasbūves, gari tumši kastaņkrāsas mati. Prombūtnes brīdī viņa bija ģērbusies violetā virsjakā, zilās džinsa biksēs un sarkanos cimdos. Līdzi bija neliela bēšas krāsas soma.
Valsts policija aicina ikvienu, kura rīcībā ir informācija par sievietes iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanīt pa tālruņa numuru 112.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu