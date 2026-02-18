Vilku uzbrukumi suņiem vienmēr izraisa spēcīgu sabiedrisko rezonansi. Vienā pusē ir sašutums, sāpes un dusmas, otrā – centieni šādus gadījumus pasniegt kā nejaušus, ārkārtīgi retus notikumus, pie kā vainojami pašu suņu saimnieki. Patiesība, kā tas bieži notiek dabas procesos, ir sarežģītāka. 

Zinātniskie pētījumi un ilgtermiņa novērojumi rāda, ka vilku uzbrukumiem suņiem ir konkrēti iemesli, uzbrukumi atkārtojas un ir prognozējami riska faktori – īpaši medību laikā. Bet tas arī attiecas uz lauku iedzīvotājiem, cilvēkiem, kas ar saviem mīluļiem dodas pastaigāties. Šajā rakstā aplūkots, kāpēc vilki nogalina un dažkārt arī apēd suņus, kādos apstākļos risks ir visaugstākais un ko iespējams darīt, lai šo risku mazinātu, atsevišķi skatot ikdienas suņus un medību suņus.

Suns vilkam nav mājdzīvnieks

No vilku uzvedības un bioloģijas viedokļa suns nav cilvēka ģimenes loceklis. Vilks suni uztver kā suņu dzimtas pārstāvi – potenciālu konkurentu, teritorijas pārkāpēju vai neaizsargātu dzīvnieku, ja situācija to ļauj.

