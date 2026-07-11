"Kādēļ par valsts naudu, Mediju atbalsta fonda naudu, jāstiprina divvalodība Latvijā?" TV24 priekšvēlēšanu debašu raidījumā "Runāsim atklāti!" Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs, bijušais NEPLP vadītājs Ivars Āboliņš (NA) jautāja savai politiskajai oponentei Rīgas domes deputātei, bijušajai kultūras ministrei Agnesei Loginai (Pro).
Viņš studijā demonstrēja Rēzeknē izdotu avīzi "Panorama", kas veidota bilingvāli, laikraksta viducī ievietojot latviešu valodā nodrukātu pielikumu, ko finansējis Mediju atbalsta fonds.
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