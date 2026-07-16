Pieaugot migrācijai un trešo valstu pilsoņu skaitam, Rīgas Dzemdību nama mediķi savā praksē arvien biežāk tiekas ar pacientēm, kurām ir atšķirīga valoda, reliģija un kultūras vajadzības. 

Maijā "360TV" pārraidīja sižetu, ka šīs ārstniecības iestādes darbinieki esot piedalījušies speciālās apmācībās, lai apgūtu dažādu kultūru un reliģiju īpatnības dzemdību aprūpē. Piemēram, dažās reliģijās neesot pieņemts, ka dzemdībās ir klāt ārsts vai kāds cits vīrietis, un tad arī Dzemdību namā to ņemot vērā. Žurnāliste stāstīja arī par ēdienkartes īpatnībām. Ilgi nebija jāgaida, kad šī informācija izplatījās interneta platformā "X", kur izraisīja sašutumu, bija arī rasistiski komentāri. Tomēr, ja neskaita pērn rīkotās apmācības "Efektīva starpkultūru komunikācija", nekāda īpaša attieksme vai pretimnākšana kādas reliģijas pārstāvēm Dzemdību namā neesot paredzēta.

"Tās ir muļķības, ka mums liek ievērot kaut kādu īpašu attieksmi pret trešo valstu pacientēm, mācīties arābu valodu vai gatavot kādus speciālus ēdienus," sacīja "Latvijas Avīzes" aptaujātās vecmātes. 

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