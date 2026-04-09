Zemkopības ministrija pēdējos mēnešos saskārusies ar kritiku par 2023. gadā sniegto atbalstu kokrūpniekiem. Toreiz tika veiktas cenu korekcijas Latvijas valsts mežu (LVM) ilgtermiņa līgumos, lai kokrūpnieki varētu koksni iegādāties par zemāku cenu nekā sākotnēji noteikts, ar mērķi stabilizēt tirgu un atvieglot uzņēmumu finansiālo stāvokli. Šī rīcība izraisīja bažas, ka varētu tikt radīti zaudējumi LVM, vēsta 360TV Ziņas.
Pērn par atbalsta piešķiršanu tika veikta Dienesta pārbaudes komisijas pārbaude, secinot, ka atbalstīto uzņēmumu finanšu stāvoklis nebija strukturāli nestabils, un informatīvais ziņojums, uz kura pamata atbalsts tika izvērtēts, bija nekvalitatīvs un vienpusējs. Šodien ministrija prezentēja savas dienesta pārbaudes secinājumus un skaidri norādīja, ka atbalsts kokrūpniekiem bija nepieciešams un neradīja zaudējumus valsts budžetam.
Armands Krauze, zemkopības ministrs (ZZS): “Mēs nekonstatējām, ka te varētu būt kaut kādi zaudējumi valstij vai neieņēmumi. (..) Fakts ir tāds, ka saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2024. gadā dividendes valstij būs par 52 miljoniem eiro lielākas.”
Ziņojuma veidošanā ministrija uzsvēra operatīvu rīcību, lai nozarei kritiskā brīdī nodrošinātu nepieciešamo atbalstu. Kā skaidroja Liene Jansone, Dienesta pārbaudes komisijas vadītāja: “Cilvēkiem ļoti ātri un operatīvi vajadzēja apstrādāt lielu datu plūsmu, iespējams, ne visa informācija tika iekļauta un pamatota. Tāpat kā degvielas ziņojumos, arī šeit prioritāte bija rīkoties operatīvi, jo katra diena var nest neatgriezeniskas sekas.”
Ministrija arī norādīja, ka iepriekš publiski izskanējušie apgalvojumi par LVM neiesaistīšanu procesā bija maldinoši. “Mēs konstatējām, ka Latvijas valsts mežu pārstāvji bija iesaistīti jau vairāk nekā mēnesi pirms Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas 2023. gadā," norādīja Krauze.
Vienlaikus Krauze paziņoja, ka, ņemot vērā nepilnīgās informācijas sniegšanu, tiks rosinātas disciplinārlietas attiecīgajām personām. Jāatgādina, ka Ģenerālprokuratūrā 23. martā sākts kriminālprocess par iespējamām prettiesiskām darbībām saistībā ar atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem, un jautājumu izskata arī Valsts kontrole.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu