Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) vadītājs, no zemkopības ministra amata atbrīvotais Armands Krauze, runājot par savu iesaisti kokrūpnieku lietā, izplata klajus melus, trešdien intervijā TV3 pauda ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Ģenerālprokurors uzsvēra, ka Krauzes apgalvojumi, ka viņš pats esot varējis izvēlēties, kad izmeklētāji ar viņu veiks kriminālprocesuālās darbības, ir klaji meli un politisks dialogs ar sabiedrību, jo politiķis nevarēja zināt, kad un kādā statusā viņš tiks iesaistīts kriminālprocesā un kādas darbības ar viņu tiks veiktas, jo procesu vada izmeklētāji.
Ģenerālprokurors atzīmēja arī Krauzes teikto, ka viņš pats esot devies uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) - Meisters izcēla, ka lietu izmeklē prokuratūra, tātad uz KNAB doties politiķim nemaz nebija pamata, kas arī apliecinot, ka Krauze šajā gadījumā nodarbojoties ar politisku šovu pirms rudenī gaidāmajām vēlēšanām.
Meisters vērtēja, ka līdz šim no Krauzes puses nav justa nekāda interese sadarboties ar prokuratūru kokrūpnieku lietas izmeklēšanā.
Krauze aģentūrai LETA apgalvoja, ka prokuratūras pārstāvji šogad 14. maijā Zemkopības ministrijā (ZM), ministrijas darbiniekiem klātesot, informēja par viņa tiesībām izvēlēties, vai sniegt prokurorei liecības uzreiz vai citā dienā, par ko viņš saņemtu pavēsti.
Pēc Krauzes teiktā, viņš izvēlējās sadarboties un dot liecības uzreiz, un viņš darīja to bez advokāta klātbūtnes.
Līdz ar to Krauze aicina Meisteru atsaukt informāciju, kuru viņš pauda trešdien intervijā TV3. Vienlaikus Krauze pauda, ka viņš rakstveidā vērsīsies Ģenerālprokuratūrā ar lūgumu atsaukt publiski izplatīto informāciju.
Kokrūpnieku lietā personas pret kuru sākts kriminālprocess statuss piemērots bijušajam Zemkopības ministrijas (ZM) valsts sekretāram Raivim Kronbergam, bijušajam zemkopības ministram Armandam Krauzem, ZM valsts sekretāram Ģirtam Krūmiņam, ZM Meža nozares stratēģijas un atbalsta nodaļas vadītāja vietniecei Ilzei Silamiķelei, bijušajam AS "Latvijas Valsts meži" (LVM) valdes priekšsēdētājam Pēteram Putniņam, LVM padomes priekšsēdētājai Zanei Driņķei, LVM padomes priekšsēdētāja padomniekam Valdim Lūkam, Latvijas Kokrūpniecības federācijas viceprezidentam Kristapam Klausam, kokrūpniecības uzņēmuma "Pata Strenči" amatpersonai, Valmieras novada domes deputātam no partijas "Valmierai un Vidzemei" Reinim Muižniekam un "Pata" īpašniekam un vadītājam Uldim Mierkalnam.
Drošības līdzekļi nevienam patlaban nav piemēroti, jo drošības līdzekli var piemērot tikai aizdomās turētai vai apsūdzētai personai. Patlaban nevienai personai šāda status nav. Vienīgā persona, kas tikusi "aizturēta tādā izpratnē, kā to nosaka Kriminālprocesa likums", bija Kronbergs saistībā ar pretdarbību kriminālprocesā šodien izmeklēšanas aktīvajā fāzē.
Martā sāktajā kriminālprocesā tiek vērtēti divi virzieni. Pirmais saistīts ar ZM amatpersonām, kuras, iespējams, ļaunprātīgi izmantojušas dienesta stāvokli, prettiesiski panākot atbalstu kokrūpniecības nozarei. Otrs virziens ir LVM amatpersonu iespējami nolaidīga rīcība, proti, tām bija visas iespējas novērst valstij radīto kaitējumu, bet tās nerīkojās atbilstoši likumam. Runa par LVM amatpersonu iespējamo bezdarbību, kas Latvijas valstij radījusi zaudējumus apmēram 50 miljonu eiro apmērā.
Mierkalnam un citām personām, kas nav valsts amatpersonas, tiek inkriminēts iespējams atbalsts dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā.
Krauze, dienā kad tika veiktas aktīvas operatīvās darbības šajā lietā, apgalvoja, ka esot procesa dalībnieks, jo pats esot iesniedzis iesniegumu Ģenerālprokuratūrā un visas procesuālās darbības esot saistītas ar ministra iesniegumu prokuratūrā.
Krauze apgalvoja, ka pats varējis izvēlēties laiku, kad piedalīties procesuālajās darbībās, kurās nodeva savus datus. Krauzem esot paskaidrots, ka viņš nav aizturēts.
