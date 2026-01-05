Ģenerālprokuratūra pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei!" darbības atbilstību Politisko partiju likumam un pieņēmusi lēmumu izteikt partijai brīdinājumu, informēja prokuratūrā.
Brīdinājums izteikts, jo pārbaudes gaitā konstatētas iespējamas Politisko partiju likuma 7. panta ceturtajā un piektajā daļā noteikto aizliegumu pārkāpumu pazīmes. Minētās normas nosaka, ka
politiskajām partijām aizliegts savā darbībā vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību un teritoriālo nedalāmību,
aicināt uz vardarbīgu valsts iekārtas maiņu, nepildīt likumus, ja tas apdraud valsts vai sabiedrisko drošību, kā arī sludināt vardarbību, terorismu vai karu, rosināt nacionālo naidu vai slavēt noziedzīgus nodarījumus.
Likums paredz arī aizliegumu partijām sniegt jebkāda veida atbalstu, tostarp informatīvu, personām vai valstīm, kas apdraud demokrātisku valstu suverenitāti, neatkarību, teritoriālo nedalāmību vai konstitucionālo iekārtu.
Prokuratūra secinājusi, ka "Stabilitātei!" darbībā, atsevišķiem partijas biedriem publiski paužot sabiedrību šķeļošus vēstījumus, ir saskatāmas nacionālā naida un nesaticības izraisīšanas pazīmes. Tāpat konstatēts, ka
partijas darbībā iespējama informatīva un propagandas atbalsta sniegšana Krievijai.
Partijai uzdots līdz 2026. gada 7. februārim novērst konstatētos pārkāpumus, tostarp dzēst brīdinājumā norādīto saturu sociālajos tīklos, kā arī kopumā izvērtēt partijas publiskoto informāciju sociālajos medijos, lai pārliecinātos par tās atbilstību spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Prokuratūra aicina partiju veikt preventīvus pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti likumam neatbilstoši vēstījumi vai veiktas prettiesiskas darbības.
Jau iepriekš partijas līderis Aleksejs Rosļikovs nonācis tiesībsargājošo iestāžu uzmanības lokā. Pagājušā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas "Stabilitātei!" līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Sākotnēji bijušajam Saeimas deputātam tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, taču šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā izbeigts, jo izmeklēšanas laikā netika iegūti pietiekami pierādījumi.
