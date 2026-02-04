Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa devusi Iekšlietu ministrijai, Labklājības ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai vairākus uzdevumus saistībā ar ASV dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem, kuros Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām.
Premjere tviterī paziņojusi, ka ministrijām dotie uzdevumi ir veicami sadarbībā ar citām kompetentajām iestādēm. Tomēr premjere ierakstā neprecizē ne konkrētos uzdevumus, ne iestādes, ar kurām kopā šie uzdevumi būtu veicami. Premjere raksta, ka iespējamie pagātnes notikumi ir jāizskata. Vienlaikus jāizvērtē, vai arī šodien nepastāv riski bērnu un jauniešu interešu aizsardzībai.
Šis jautājums aktualizējies tagad arī Latvijā, jo jaunākajos ASV iestāžu publiskotajos materiālos Latvija figurē kā viena no iespējamām nepilngadīgu meiteņu vervēšanas vietām. Latvija dokumentos dažādā kontekstā minēta vairāk nekā 500 reižu, Rīga – vairāk nekā 800. Publiskotajos failos minēti vairāku latviešu modeļu vārdi un modeļu aģentūru nosaukumi, kā arī atklājas Epstīna personiskās sarakstes ar latviešu meitenēm. Latvietes, iespējams, bijušas arī viņa asistentes. Valsts policija (VP) sākusi pārbaudi par Epstīna lietas jaunākajiem materiāliem. Līdz šim ASV tiesībaizsardzības iestādes nav vērsušās Latvijas VP saistībā ar šiem failiem un tajos pausto informāciju. Vienlaikus VP ir informēta par publiskoto informāciju, un šobrīd notiek informācijas pārbaude, šīs ziņas tiek apkopotas.
