Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) ir sodījis Latvijas Leļļu teātra valdes locekli Mārtiņu Eihi.
KNAB veicis pārbaudi par Eihes darbības atbilstību likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" normām un pagājušā gada nogalē izlēmis Eihi saukt pie administratīvās atbildības, jo Eihe pieņēmis lēmumus interešu konflikta situācijā, kas ietekmēja viņa radinieces mantiskās intereses. KNAB konstatējis, ka Eihes radiniecei ar teātri bija noslēgti divi autoratlīdzības līgumi. Viens no tiem bija saistīts ar kāda romāna dramatizējuma izstrādi, otrs – ar lekcijas materiālu sagatavošanu un uzstāšanos teātra jubilejas pasākumā rīkotajā konferencē. Eihe 2024. gada 3. maijā un 9. oktobrī apstiprinājis radinieces izrakstītos rēķinus par iepriekšminētajiem darbiem, tādējādi pieļauts interešu konflikts. Par pārkāpumu KNAB valsts amatpersonai piemēroja 80 eiro naudas sodu. Sods ir samaksāts.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs 2025. gadā kopā pieņēmis 165 lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās par likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" pārkāpumiem. Visbiežāk (90 gadījumi) konstatēti valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu pārkāpumi, proti, aizliegtu amatu ieņemšanu un amatu savienošanu bez nepieciešamās atļaujas. Otrs biežāk konstatētais pārkāpumu veids bijis amata pienākumu pildīšana interešu konflikta situācijā, tostarp piedaloties lēmumu pieņemšanā attiecībā uz radiniekiem un izmantojot no dienesta pienākumu veikšanai pieejamām datubāzēm iegūtu informāciju personīgās interesēs. Samērā bieži bijuši konstatēti arī administratīvie pārkāpumi, kas saistīti ar prettiesisku rīcību ar publiskas personas institūcijas finanšu līdzekļiem un mantu, tostarp atsevišķos gadījumos valsts iestāžu autotransporta izmantošana privātām vajadzībām. Par interešu konfliktu 110 gadījumos KNAB valsts amatpersonām piemērojis naudas sodus (kopā par 17 630 eiro). Bet 27 gadījumos amatpersonām izteikts aizrādījums, 28 gadījumos administratīvā pārkāpuma procesu izbeidza. 2025. gadā KNAB arī pieprasījis 16 amatpersonām atlīdzināt valstij zaudējumus par 28 449 eiro.
