Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija atbalstījusi izskatīšanai galīgajā lasījumā grozījumus akcīzes nodokļa likumā, kas turpmāko gadu laikā paredz akcīzes pieaugumu alkoholam, tabakai, saldinātajiem dzērieniem.
Likumprojekts saistīts ar 2026. gada valsts budžeta likuma projektu. Par akcīzes nodokļa likuma grozījumiem otrajā – galīgajā – lasījumā plānots lemt Saeimas sēdē 3. decembrī. No nākamā gada 15. marta plānots akcīzes nodokļa pieaugums stiprajam alkoholam, savukārt no 2028. gada 1. marta akcīze pieaugs visiem alkoholiskajiem dzērieniem, un gala cena stiprajam alkoholam palielināsies par 0,51 eiro, vīnam no 0,15 līdz 0,30 eiro, bet alum – par 0,03 eiro par pudeli.
