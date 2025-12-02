Svētdien, 30. novembrī, Rīgā oficiāli atklāts Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš.
Tas sāka darboties jau piektdien un būs atvērts līdz nākamā gada 4. janvārim.
Saeima šonedēļ plāno noslēgt darbu pie nākamā gada budžeta. Sarunas par budžetu ilgstoši pavada arī bažas par valdošās koalīcijas stabilitāti. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs vakar Latvijas Radio raidījumā "Krustpunktā" izteicās, ka nākamā gada valsts budžets ir jāpieņem, taču neviens patlaban nevar prognozēt koalīcijas tālāko darbu. Prezidents atkārtoti secināja, ka vēlēšanu kampaņa ir sākusies neraksturīgi agri – septembra beigās. Viņaprāt, koalīcijas partneru savstarpēji skarbā retorika neveicina sabiedrības uzticību ne lēmumu pieņēmējiem, ne politikai kopumā. Rinkēvičs klāstīja, ka konsultācijās un sarunās redzams, ka ir vēlme pieņemt nākamā gada budžetu. "Pēc valsts budžeta pieņemšanas varētu būt zināms atslābums, bet sarunas par tālāko darbu būs vai nu līdz gada beigām, vai nākamā gada sākumā. Taču puses var vienoties par tālāko sadarbību, bet beigu beigās turpināsies tas pats," sacīja Valsts prezidents. Viņš arī sacīja, ka jānodala savstarpējā retorika un reāla lēmumu pieņemšana. Lēmumu pieņemšana viņam esot būtiskāka, jo īpaši jomās, kas attiecas uz valsts drošību un aizsardzību. Rinkēvičs aicināja būt reālistiem, akcentējot, ka ar katru mēnesi vēlēšanu tuvums pieaug, pozicionēšanās būs un būtiskākais ir pieņemt absolūti kritiskos lēmumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu