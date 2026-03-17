Ceļojumu šovā “Četri uz koferiem” dziedātāja Marija Naumova, mūziķis Jānis Pētersons, šefpavārs Elmārs Tannis un stiliste Dita Grauda bauda pēdējās Taizemes brauciena dienas. Lai skatītāji nepalaistu garām nevienu detaļu, dalībniekus ik uz soļa pavada operatori, taču darba process izrādījās negaidīti sarežģīts. Galvenais šķērslis bija neierastā kreisās puses kustība, kas kopā ar nepieciešamību filmēt, vadot motorolleru, radīja bīstamus apstākļus.
Viens no šādiem mirkļiem beidzās ar sadursmi. Operators Mārcis, mēģinot izbraukt no apskates objekta pie kādas statujas, nepamanīja vietējo iedzīvotāju, un abu transportlīdzekļi saskrējās. Par laimi, trieciens bija niecīgs un Mārcis traumas neguva. Tomēr otrs iesaistītais vīrietis, ieraugot kameras un saprotot, ka viņa priekšā ir ārzemnieku grupa, nolēma situāciju izmantot finansiāla labuma gūšanai. Viņš cītīgi meklēja jebkādas traumas vai bojājumu pēdas, cerot saņemt atlīdzību.
Operators notikušo komentēja lakoniski: "Es par vēlu sapratu, uz kuru pusi mukt. Un viņš tieši tāpat." Lai gan uz cietušā kājas bija redzami vien nelieli skrāpējumi, viņa oma manāmi uzlabojās, tiklīdz sākās runas par materiālu kompensāciju. Sākotnējā prasība bija trīs tūkstoši batu, taču sarunu rezultātā summu izdevās samazināt līdz diviem tūkstošiem (aptuveni 54 eiro). Jāatzīmē, ka šāda summa vietējiem var sastādīt pat ceturto daļu no mēneša ienākumiem.
Līdzko Mārcis samaksāja un vēlreiz atvainojās, visas pretenzijas izgaisa un saspīlējums pazuda. Pēc draudzīgas atvadīšanās filmēšanas grupa varēja doties tālāk, lai gan Mārča skūterim parādījās tehniska ķibele – bremžu čīkstoņa. Savukārt "cietušais", ticis pie naudas, vairs neizrādīja nekādas sāpju pazīmes un mierīgi turpināja savas gaitas. Komandas biedri vēlāk secināja, ka vīrietis acīmredzami centās "uzpūst" situāciju, jo sākumā mēģināja sūdzēties arī par sava braucamrīka stāvokli.
