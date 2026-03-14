Ceļojumu šovā "Četri uz koferiem" jautrā četrotne – dziedātāja Marija Naumova, mūziķis Jānis Pētersons, šefpavārs Elmārs Tannis un stiliste Dita Grauda – ir sasnieguši nākamo pieturpunktu, piestājot Taizemes metropolē Bangkokā. Šajā posmā gida lomu un rūpes par ceļojuma kasi uzņēmies Jānis, kurš nolēma komandai sarūpēt privātumu, katram rezervējot savu istabu kādā četru zvaigžņu viesnīcā. Tomēr realitāte izrādījās krietni pieticīgāka par solīto komfortu.
Lai gan dienas vadītājs centās īpaši iepriecināt dāmas, piešķirot viņām vizuāli labākos apartamentus, kopējā gaisotne naktsmītnē raisīja vilšanos. Pat ja sākotnēji Dita par telpu priecājās, drīz vien visa grupa vienojās, ka viesnīca ir drūma. Paša Jāņa pirmais iespaids bija lakonisks: “Nu, "Wow" nebūtu vārds, kuru es lietotu!”
Kopumā par divām naktīm Bangkokas sirdī tika samaksāti 320 eiro, taču kvalitāte šai summai neturēja līdzi. Dita, pētot savu mitekli un skatu pa logu, atzina, ka viņu pārņēmusi nepatīkama vientulības un trauksmes sajūta. Vēlāk viņa atcerējās savas sajūtas: “Bija tāds tumšs un tā smaka, un kaut kā viss izskatījās tā jokaini!”
Arī Marijas pieredze nebija labāka – viņa vērsa uzmanību uz netīrajiem logiem, kas, šķiet, gadiem nebija redzējuši lupatu. Dzirdot komandas biedru sūdzības, Jānis jutās vainīgs, ka izvēle radījusi bailes, un mudināja dāmas neklusēt, ja naktī kļūst pārāk neomulīgi. Viņš pats neslēpa ironiju par situāciju: “Nu, tāds komunālais dzīvoklis, bet ir sava tualete un sava istaba. Nedaudz smird!”
Galu galā Jānis skaidroja, ka viņa prioritāte bija nodrošināt katram dalībniekam personīgo telpu. Tā kā budžets ir ierobežots, tad, izvēloties atsevišķas istabas, uz pieczvaigžņu servisu cerēt nebija reāli.
