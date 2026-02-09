Šogad pagājis tieši gadsimta ceturksnis, kopš Jurate Jurjāne-Silakaktiņa veido kostīmus teātrī un kino. Nupat viņa nominēta “Lielajam Kristapam” kā labākā kostīmu māksliniece par veikumu Signes Birkovas pilnmetrāžas spēlfilmā “Lotus”.

Kostīmu māksliniecei Juratei Jurjānei-Silakaktiņai “Lotus” ir trešā pilnmetrāžas spēlfilma pēc režisora Vara Braslas “Vectēvs, kas bīstamāks par datoru” un Uģa Oltes “Upurgas”. 

Bet Signes Birkovas spēlfilmai “Lotus”, kas ir kā metafora par analogā kino vēsturi, ticis “Lielā Kristapa” nomināciju birums – “Labākā filma”, “Labākā pilnmetrāžas filma”, “Labākais scenārists” un “Labākais režisors” (Signe Birkova), “Labākais operators” (Mārtiņš Jurēvics), “Labākā aktrise” (Severija Jaruškauskaite), “Labākais aktieris” (Vilis Daudziņš), “Labākā otrā plāna aktrise” (Indra Briķe), “Labākais skaņu režisors” (Sauļus Urbanovičs) un “Labākā kostīmu māksliniece” – Jurate Silakaktiņa, kuru raksturo kā meistari, kas, radot kostīmus, spēj precīzi atklāt aktiera atveidotās lomas būtību, ko nosacīti varētu saukt par kostīmu režiju.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē