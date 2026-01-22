ASV Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvu nominācijās šoreiz dominē trilleris "Sinners" (Grēcinieki), kas saņēmis rekordlielu nomināciju skaitu.
Raiena Kūglera vampīru filma izvirzīta balvām 16 kategorijās, kas ir līdz šim lielākais nomināciju skaits, ko jebkad saņēmusi kāda filma. Līdz šim rekords bija 14 nominācijas, ko savulaik saņēma tādas kinolentes kā "All About Eve" (Viss par Ievu), "Titanic" (Titāniks) un "La La Land" (La La Land: Kalifornijas sapņi).
"Sinners" nominēta "Oskaram" kategorijā "labākā filma", un tās režisors, producents un scenārija autors Kūglers izvirzīts balvām kategorijās "labākais režisors" un "labākais scenārijs". Galvenās lomas atveidotājs Maikls B. Džordans nominēts kategorijā "labākais aktieris", kas ir viņa pirmā "Oskara" nominācija.
Filmas reklāmas rullītis
Pola Tomasa Andersona filma "One Battle After Another" (Cīņa pēc cīņas) izvirzīta balvām 13 kategorijās. Četri tās aktieri - Leonardo Di Kaprio, Tejana Teilore, Benisio del Toro un Šons Penns - saņēmuši "Oskara" nominācijas.
Kategorijā "labākā filma" par "Oskaru" sacentīsies desmit darbi - "Bugonia" (Bugonija), "F1", "Frankenstein" (Frankenšteins), "Hamnet" (Hamnets), "Marty Supreme" (Mārtijs Lieliskais), "One Battle After Another", "The Secret Agent" (Slepenais aģents), "Sentimental Value" (Sentimentāla vērtība), "Train Dreams" un "Sinners".
Giljermo del Toro filma "Frankenstein", Džoša Safdija filma "Marty Supreme" un Joahima Trīra filma "Sentimental Value" katra ieguvusi deviņas "Oskara" balvu nominācijas.
Kategorijā "labākais aktieris" nominēti Timotejs Šalamē par lomu "Marty Supreme", Di Kaprio par tēlojumu filmā "One Battle After Another", Ītans Hoks par lomu filmā "Blue Moon", Džordans par tēlojumu "Sinners" un Vagners Moura par lomu "The Secret Agent".
Kategorijā "labākā aktrise" balvai nominētas Džesija Baklija par lomu filmā "Hamnet", Rouza Bairna par lomu filmā "If I Had Legs I'd Kick You" (Ja varētu, es tev spertu), Keita Hadsone par lomu "Song Sung Blue", Renāte Reinsve par sniegumu filmā "Sentimental Value" un Emma Stouna par lomu "Bugonia".
Kategorijā "labākais režisors" izvirzīti Pols Tomass Andersons, Kūglers, Džošs Safdijs, Trīrs un Hloja Žao.
Kategorijā "labākais otrā plāna aktieris" balvai nominēti Benisio del Toro ("One Battle After Another"), Džeikobs Elordi ("Frankenstein"), Delrojs Lindo ("Sinners"), Šons Penns ("One Battle After Another") un Stellans Skašgords ("Sentimental Value").
Kategorijā "labākā otrā plāna aktrise" par "Oskaru" sacentīsies Elle Faninga ("Sentimental Value"), Inga Ibsdotere Lilleosa ("Sentimental Value"), Eimija Madigana ("Weapons"), Vunmi Mosaku ("Sinners") un Tejana Teilore ("One Battle After Another").
Kategorijā "labākā starptautiskā filma" nominētas "The Secret Agent" (Brazīlija), "It Was Just an Accident" (Francija), "Sentimental Value" (Norvēģija), "Sirat" (Spānija) un "The Voice of Hind Rajab" (Tunisija).
98. ASV Kinoakadēmijas balvu pasniegšana plānota 15. martā ceremonijas tradicionālajā mājvietā Holivudas teātrī "Dolby".
