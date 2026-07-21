Biškopju vasaras saietā sveikti konkursa "Latvijas garšīgākais medus 2026" un "Latvijas izcilākais bišu vasks 2026" laureāti.
Kā informē pasākuma rīkotāji, izvērtējot iesniegtos 79 medus paraugus, ekspertu komisija noteica uzvarētājus šādās nominācijās: "Latvijas garšīgākais medus 2026" nominācijā gaišais medus – "LMT Jumtu medus" no Rīgas, biškope Kristīne Martinsone. "Latvijas garšīgākais medus 2026" nominācijā tumšais medus – Ainars Millers no Ventspils novada. "Latvijas garšīgākais medus 2026" nominācijā monoflorais medus ar baldriāna medu uzvarēja zemnieku saimniecība "Tūmeņi" no Preiļu novada. "Latvijas garšīgākais medus 2026" nominācijā krēmveida medus uzvarēja Guntas Silkānes, SIA "Plašumi" (Rēzeknes novads), ražojums.
Biškopju vasaras saieta laikā pasākuma apmeklētāji noteica "Biškopju iecienītāko medu", nogaršojot 87 medus paraugus. Šajā nominācijā uzvarēja Solvita Šmite no Ogres novada.
Biškopju vasaras saieta īpašais viesis, starptautiskais medus eksperts un tiesnesis Pauls Boils izraudzījies arī savus favorītus. Par tiem kļuva biškopes Danas Rones (Rīga) un zemnieku saimniecības "Tūmeņi" medus paraugi.
Šogad pirmo reizi Latvijas Biškopības biedrība organizējusi konkursu "Latvijas izcilākais bišu vasks 2026", lai pievērstu uzmanību bišu vaska kvalitātei, veicinātu godīgu biškopības praksi un izglītotu gan biškopjus, gan sabiedrību par būtiskiem ar vasku saistītiem jautājumiem.
Konkursa uzvarētājs kategorijā "Izlieta bišu vaska forma" ir Nauris Pauliņš (zemnieku saimniecība "Jaunparkas" no Jelgavas novada), kategorijā "Izlieta bišu vaska svece brīvā formā" – Dairis Šteins no Tukuma novada.
Latvijas Biškopības biedrība dibināta 1994. gadā un pārstāv vairāk nekā 3000 lauksaimnieku.
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