Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina Ekonomikas ministriju (EM) meklēt risinājumus atbalsta paplašināšanai Latvijas austrumu pierobežā, informē prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris.
Rinkēvičs pirmdien tikās ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini (ZZS). Balstoties uz Latgales uzņēmēju un iedzīvotāju sniegto informāciju, prezidents norādījis, ka nepieciešams paplašināt attīstības finanšu institūcijas "Altum" mājokļu un uzņēmumu kreditēšanas programmas, kā arī atvieglot atsevišķu Eiropas Savienības atbalsta programmu nosacījumus tūrisma nozares uzņēmumiem.
Tikšanās laikā Rinkēvičs pozitīvi novērtēja līdzšinējo EM un "Altum" darbu, īstenojot atbalsta pasākumus Latvijas austrumu pierobežas uzņēmējiem.
Savukārt ekonomikas ministrs iepazīstināja prezidentu ar valdības darbības laikā virzītajām iniciatīvām un jaunajām prioritātēm. Tikšanās laikā pārrunāti arī līdzšinējie pasākumi pārtikas cenu samazināšanai un iespējamie sadarbības projekti mākslīgā intelekta jomā.
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