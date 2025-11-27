Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons trešdien guva vienus vārtus Nacionālās hokeja līgas (NHL) mačā, kurā viņa pārstāvētā Tampabejas "Lightning" komanda izcīnīja uzvaru.
"Lightning" mājās ar rezultātu 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) uzvarēja Kalgari "Flames" komandu.
Girgensons šajā mačā uz ledus pavadīja 12 minūtes un 59 sekundes, kuru laikā divreiz meta pa vārtiem, pielietoja četrus spēka paņēmienus, bloķēja vienu metienu, pārtvēra vienu ripu un uzvarēja vienīgajā iemetienā, iekrājot pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Šajā sezonā Girgensons 16 mačos guvis piecus vārtus un atdevis vienu rezultatīvu piespēli.
Girgensons vārtus guva spēles sestajā minūtē, kad straujā uzbrukumā izdarīja pēkšņu metienu, ripai rikošetā no pretinieku hokejista nonākot vārtos - 3:0.
Girgensons šajā spēlē sasniedza savu 200. rezultativitātes punktu NHL, kļūstot tikai par trešo Latvijas hokejistu vēsturē, kurš sasniedzis šo robežu. Līdz šim to bija paveikuši tikai Sandis Ozoliņš un Sergejs Žoltoks.
Tādējādi Girgensons nostiprina savu vietu starp visu laiku rezultatīvākajiem Latvijas spēlētājiem NHL.
"Lightning" ar 30 punktiem 23 spēlēs ieņem otro vietu Austrumu konferencē, kamēr "Flames" ar 19 punktiem 25 spēlēs ir pirmspēdējā, 15. pozīcijā Rietumos.
