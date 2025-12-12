Šovā "Slavenības. Bez filtra" batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova ieradās uz boksa nodarbību pie Maira Brieža, lai atbrīvotos no uzkrātās dusmu un iekšējā aizvainojuma sajūtas. Tomēr, demonstrējot cīņas sporta tehniku, bokseris divas reizes netīšām viņai iesita galvas un kakla apvidū.
Aleksandra norāda, ka viņas iepriekšējā pieredze deju konkursos apgrūtināja koncentrēšanos treniņā, jo viņa bija radusi uzturēt acu kontaktu ar savu partneri. Pēc tam, kad viņa saņēma vieglu sitienu pa pieri, viņa ātri spēja atgriezties treniņa procesā. Tomēr viņa neizpratnē jautā: "Nu, kur tad man skatīties, ja ne acīs?"
Bokseris novēroja Aleksandras koordinācijas trūkumu un uzsvēra, ka boksā ir vitāli svarīgi uzmanīt gan pretinieka kustības, gan trenera sniegtos norādījumus: "Nevis acīs man skaties, bet šeit uz manu roku, kas šobrīd strādā, skaties!" Turpinoties nodarbībai, sniedzot instrukcijas un rādot paņēmienu, Mairis atkal trāpīja Aleksandrai, taču šoreiz sitiens trāpīja kaklā. Bokseris nekavējoties atvainojās par šo netīšo incidentu.
"Man pilnīgi tā kā elpa aizrāvās! Es sajutu to jaudu un tie Maira sitieni kopumā bija ļoti jaudīgi un spēcīgi. Negribētos tādā brīdī atrasties tuvumā," par boksa treniņa norisi stāsta Aleksandra. Nodarbības beigās Kurusova atklāj, ka viņai ir izdevies atbrīvoties no sakrātās negatīvās enerģijas un sāpēm, kas ilgāku laiku liedzis viņai smaidīt un izjust prieku un pozitīvas emocijas.
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu