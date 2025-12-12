Pēc vairākām rekordsiltām decembra dienām, sestdien lielākajā daļā Latvijas saglabāsies sals, prognozē sinoptiķi.
Naktī debesis būs pārsvarā skaidras, vairāk mākoņu būs Kurzemē, taču bez nokrišņiem. Ceļi vietām var apledot.
Pūšot lēnam vējam, temperatūra noslīdēs līdz –3…–8 grādiem, Kurzemē — līdz 0…–3 grādiem.
Dienā laiks kļūs mākoņaināks, saule gaidāma valsts austrumos.
Pēcpusdienā Kurzemē sāksies lietus un sniegs, bet vakarā snigs jau arī valsts centrālajā daļā.
Latvijas austrumos sestdien gaidāms bezvējš, citviet — mērens dienvidaustrumu vējš. Maksimālā temperatūra — no –4 grādiem austrumos līdz +1 grādam Kurzemes piekrastē.
Rīgā dienas gaitā mākoņu daudzums pieaugs, vakarā iespējams sniegs. Pūtīs lēns, vēlāk — mērens dienvidaustrumu vējš. Temperatūra būs ap –3 grādiem naktī un –1 grādu dienā.
