Autotransporta direkcija (ATD) ceturtdien noslēgusi līgumu ar Čehijas uzņēmumu apvienību "Škoda Transportation – Škoda Vagonka" ("Škoda") par deviņu akumulatoru bateriju elektrovilcienu (BEMU) piegādi 89,409 miljonu eiro vērtībā. Jaunie vilcieni Latvijā nonāks līdz 2029. gadam, tos finansējot no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts budžeta.
Līgums paredz iespēju nākotnē iegādāties vēl septiņas vilcienu vienības, ja tiks atrasts papildu finansējums.
Kursēs Cēsu un Daugavpils virzienos
Plānots, ka jaunie vilcieni galvenokārt apkalpos maršrutus Rīga–Cēsis un Rīga–Daugavpils, kur tiks izbūvēta nepieciešamā uzlādes infrastruktūra. Ja tiks pasūtītas papildu vienības,
bateriju vilcieni varētu aizstāt lielāko daļu esošo dīzeļvilcienu un nodrošināt satiksmi arī uz Rēzekni un Valmieru.
BEMU vilcieni spēj uzlādēt baterijas gan elektrificētajos posmos, gan īpašās uzlādes stacijās. Ar bateriju uzlādi tie var nobraukt 80–100 kilometru.
Modernāki, ātrāki un ērtāki pasažieriem
Katram jaunajam vilcienam būs divi vagoni ar 188 sēdvietām, tai skaitā 24 pirmajā klasē. Maksimālais ātrums sasniegs 160 km/h (bateriju režīmā — 120 km/h), un
uzlabotais paātrinājums ļaus samazināt braukšanas laiku līdz 25 minūtēm.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš uzsver, ka vilcienos būs klimata kontrole, samazināts troksnis un vibrācijas, USB-C uzlādes un zemās grīdas daļā paredzētas vietas astoņiem velosipēdiem.
Jaunie vilcieni būs pielāgoti visām pasažieru grupām un atbildīs jaunākajām Eiropas piekļūstamības prasībām, tajos būs mūsdienīga apziņošanas sistēma un vietas pasažieriem ar ratiņkrēslu, norāda ATD vadītājs.
Aizstās daļu veco dīzeļvilcienu
Pašlaik neelektrificētajos maršrutos tiek izmantoti 23 dīzeļvilcieni, kas ražoti 1980.–1992. gadā. Deviņi jaunie BEMU aizstās daļu no tiem, un ar papildu pasūtījumu būtu iespējams nomainīt lielāko daļu veco dīzeļvilcienu.
“Škoda” uzvar vienīgā derīgā piedāvājuma dēļ
Elektronisko iepirkumu sistēmas dati liecina, ka konkursa noslēdzošajā kārtā vērtēts tikai “Škoda” piedāvājums — Polijas “Stadler Polska” iesniegtie dokumenti neatbilda prasībām. Pirmajā atlases kārtā piedalījās arī CAF, taču tālāk piedāvājumu neiesniedza.
Finansējums pārdalīts dzelzceļa stiprināšanai
Kopumā jauno vilcienu iegādei un uzlādes infrastruktūrai paredzēti 123 miljoni eiro. Eiropas Komisijas līdzekļi pārdalīti, lai nostiprinātu dzelzceļa lomu reģionālajos pārvadājumos un veicinātu savienojamību.
