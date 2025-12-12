Latvijā renovēti vien 4 procenti daudzdzīvokļu māju, un joprojām pastāv šķēršļi, kas kavē ēku atjaunošanu, secināts Valsts kontroles revīzijā. Latvijā ir vairāk nekā 39 tūkstoši daudzdzīvokļu namu, no kurām atjaunošana nepieciešama vismaz 26 600 mājām.
Revīzijā secināts, ka dzīvokļu iedzīvotāji ik gadu par siltumenerģiju samaksā 360–390 miljonus eiro, un, saglabājoties pašreizējām cenām, nākamajos 20 gados šīs izmaksas pārsniegs 10 miljardus eiro, vēsta 360TV Ziņas.
Savlaicīga ēku atjaunošana ļautu būtiski samazināt enerģijas patēriņu, iedzīvotāju izdevumus, kā arī uzlabotu dzīves kvalitāti un mājokļu vērtību, taču secināts, ka liela daļa iedzīvotāju nemaz nav informēta par renovācijas iespējām. Savukārt būtiskākie šķēršļi lēmuma pieņemšanai par ēkas atjaunošanu ir bažas par būvdarbu kvalitāti, procedūru sarežģītību un lielajām izmaksām.
Vienlaikus secināts, ka atbildīgās ministrijas nav pilnībā izmantojušas iespējas, kas varētu būtiski uzlabot renovācijas atbalsta finansējuma pieejamību.
Revīzijā secināto skaidro Valsts kontroles padomes loceklis Mārtiņš Āboliņš.
