Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" sadaļas "Aktuāli. Bez filtra" vadītājs, aktieris Andris Bulis apmeklēja pazīstamo latviešu astrologu Andri Raču, kurš ir mūziķa Guntara Rača brālis. Vizītes laikā astrologs ne tikai iepazīstināja Buli ar savu darba vidi un ikdienas praksi, bet arī veica viņa personīgās astroloģiskās kartes analīzi.
Sarunā atklājās negaidīta prognoze – nākamajā gadā Andrim Bulim, iespējams, sāksies dzīves vidusposma krīze. Tomēr astrologs precizēja, ka šāds attīstības posms ir gaidāms gandrīz visiem vīriešiem, kas dzimuši pagājušā gadsimta 80. gadu sākumā.
Andris Račs uzsvēra, ka, viņaprāt, termins “pusmūža krīze” nav īsti vietā. Viņš dod priekšroku to dēvēt par mūža vidus posma pāreju. Šī fāze ietver pagātnes dzīves gājuma pārskatīšanu un nākotnes redzējuma izvērtēšanu – kā turpmāk veidot savu dzīvi un ko vēlas darīt tās otrajā pusē.
Šī personīgā analīze iedvesmoja Buli, un viņš nāca klajā ar atklāsmi: “Nu, re! Pusmūža krīze – tas nav tad, kad viss ir slikti, bet gan tad, kad ir iespēja dzīvē kaut ko mainīt un pieņemt lielus lēmumus.” Aktieris nenoliedza, ka arī viņa dzīvē pašlaik valda šaubu periods ne tikai par jau pieņemtajiem nozīmīgajiem lēmumiem, bet arī par profesionālās karjeras jēgu – vai laiks nav izniekots veltīgi un vai nevajadzētu izvēlēties citu ceļu.
Andris Račs sniedza savu astroloģisko interpretāciju par aktiera Buļa tendencēm, atzīmējot, ka: “aktierim ir ļoti gaisīgs horoskops. Tu skaities auns, bet tevī ir ļoti daudz kā gaisīga. Bet, kā zināms, gaiss ir vējš.” Astrologs ieteica Bulim pēc 40 gadu vecuma sākt balansēt savu darba slodzi ar brīvo laiku, kas jāveltī tuviniekiem. Vienlaikus Račs brīdināja, ka tas ir sarežģīts lēmums, jo bieži vien prasa atteikties no citiem dzīves aspektiem.
Sarunas noslēgumā abi apsprieda to, cik ļoti laika gaitā ir mainījušies latvieši. Astrologs Andris Račs secināja, ka cilvēce kopumā ir kļuvusi ievērojami gudrāka, ko veicinājusi informācijas plašāka pieejamība gan internetā, gan drukātajos medijos.
VIDEO:
