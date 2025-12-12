Valsts vizītes, jubilejas un kopīgi īstenotas iniciatīvas kultūras jomā apliecina ciešās un draudzīgās attiecības starp Dāniju un Latviju.
Kad šā gada februārī iebraucu ziemas dūmakas segtajā Rīgā, lai stātos amatā kā Dānijas kultūras institūta Baltijā vadītāja, mani šeit sagaidīja ar draudzīgu sirsnību, kas vēlreiz apstiprināja to, ko zināju jau iepriekš: vēsturiski veidojušās draudzības saites starp Dāniju un Latviju, un plašākā mērogā starp Ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm, ir īstas un noturīgas un šajos nenoteiktības laikos arī būtiski svarīgas.
Dānijas kultūras institūtam 2025. gads ir bijis īpašs – šogad svinīgi atzīmējām 35. gadskārtu kopš institūta nodibināšanas Rīgā 1990. gadā. Mūsu institūta atklāšana Rīgā tolaik nenoliedzami bija kas ievērojami lielāks nekā tikai svaiga kultūras iecere; tas bija tiešs un nepārprotams signāls no Dānijas puses par mūsu spēcīgo atbalstu Baltijas valstu tiesībām uz valstisko neatkarību. Šogad, jubilejas gadā, no jauna varējām izjust īpašo, savstarpējas uzticības pilno saikni starp mūsu valstīm, kas veidojusies daudzu gadu gaitā un pēdējo 35 gadu laikā kļuvusi vēl jo ciešāka.
Par spilgtu mūsu vienotības simbolu kalpoja Dānijas karaļpāra oficiālā valsts vizīte Latvijā, kas bija iespēja Dānijai no jauna apliecināt valstisko solidaritāti un mūsu kopējās vērtības Baltijas jūras reģionā. Man pašai bija patīkami un iedvesmojoši vērot, kā valsts vizītes programmā nozīmīga loma bija atvēlēta tieši kultūrai tās dažādajos rakursos.
Saistībā ar Dānijas prezidentūru Eiropas Savienībā šā gada rudenī pēc mūsu iniciatīvas un sadarbībā ar Dānijas Karalistes vēstniecību Latvijā notika grāmatas "Bēgšana no Staļina: Baltijas bēgļu stāsts Dānijā un garais ceļš mājup" prezentācija. Tas ir vēstījums par bēgļiem no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas, kas Otrā pasaules kara izskaņā meklēja patvērumu Dānijā. Jaunā izdevuma prezentācija izraisīja neparasti lielu atsaucību un interesi.
Grāmatas lappusēs atdzīvojas šo cilvēku balsis un atmiņas – dramatisma pilnā bēgšana, trimdas gadi un pretrunu pilnā saskarsme ar Dāniju, kādu viņi to savulaik piedzīvoja: kur nesavtīgums un solidaritāte mijās ar skepticismu un distancēšanos no citu cilvēku puses. Šīs ir mūsu kopīgās vēstures lappuses, kas atgādina, ka
pagātne nekad nav tikai pagātne vien – tā veido un ietekmē mūsu šodienas priekšstatus par tādiem esamības aspektiem kā piederība, kultūras identitāte un pārvietotības pieredze.
Mūsu darba lauks aptver ne vien Latviju, bet arī Lietuvu un Igauniju. Paspēt būt visur ir izaicinājums, taču mērķis ir būt pārstāvētiem arī ārpus valstu galvaspilsētām. Tā šogad pēc mūsu ieceres Latgalē Lūznavā notika projekta CIVIC AF rezidence, kur sabrauca jauni cilvēki no dažādām Baltijas jūras reģiona valstīm, lai kopīgi pētītu tēmas saistībā ar demokrātisku sabiedrību, mentālo noturību un kultūras kopienu pastāvēšanu. Ziemeļvalstu dienu ietvaros viesojāmies Kuldīgā, bet projekts "Nākotne bez pārtikas atkritumiem" aizveda mūs uz Priekuļiem un Nākotnes garšas festivālu, kur "Michelin" šefpavāra vadībā bērni kopīgi ar vecvecākiem no pārtikas pārpalikumiem gatavoja jaunas, gardas maltītes. Gada nogali iezīmē tekstildizaina turneja sadarbībā ar "Zuzeum" un Gētes institūtu. Tās ietvaros dizainere Helga Isagere viesosies Latvijā, un Ogrē norisināsies arī īpaša meistardarbnīca.
Atskatoties uz aizvadītā gada notikumiem, projektiem un satiktajiem cilvēkiem, man ir pilnīgi skaidrs: starpvalstu attiecības starp Dāniju un Latviju ir vitālas, nepieciešamas un jaunu iespēju pilnas: visstiprākie mēs esam, darbojoties kopā.
2026. gadā Dānija uzņemsies prezidentūru Ziemeļvalstu ministru padomē, kas kalpo kā ietvars oficiālajai sadarbībai starp ziemeļvalstu valdībām. Šī ir vēsturiska iespēja tālāk nostiprināt pašreizējo sadarbību starp ziemeļvalstīm un Baltijas valstīm – iesakņojot to jaunajā realitātē, kur valstu drošību vairs neuzlūkojam vienīgi no militārā aspekta, bet gan kā prizmu, kas izgaismo visas sabiedrības dzīves jomas, arī kultūru.
Mana sirds ir pilna pateicības, redzot daudzos cilvēkus visos līmeņos, kas vēlas ar mums sadarboties. Paldies par jūsu pretimnākšanu un neatlaidību! Ceram, ka spēsim attaisnot mums dāvāto uzticību. Dānijas kultūras institūta vārdā vēlam jums visiem priecīgus Ziemassvētkus un pārticību Jaunajā gadā!
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu