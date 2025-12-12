Eiropas Parlamenta Transporta un Aizsardzības komiteju deputāti aicina steidzami atvieglot karaspēka un militārā aprīkojuma pārvietošanu ES teritorijā, likvidējot iekšējās robežas un modernizējot infrastruktūru.
Rezolūcijas projekts par militāro mobilitāti, ko pieņēmušas Transporta un Aizsardzības komitejas, uzsver steidzamo nepieciešamību atvieglot karaspēka, ekipējuma un militāro aktīvu ātru pārvietošanu pāri robežām visā Eiropā, lai būtu gatavība pretoties iespējamai Krievijas agresijai. Deputāti norādījuši, ka tas ir būtisks priekšnoteikums kopējai Eiropas drošībai un aizsardzībai, turklāt ļoti svarīgi Baltijas valstīm un Polijai.
Deputāti arī atzinuši, ka militārās mobilitātes uzlabošanā panākts ievērojams progress, taču joprojām pastāv ievērojami administratīvi, finansiāli un arī infrastruktūras šķēršļi, un tagad militārā aprīkojuma pārvietošana ES teritorijā dažkārt varot aizņemt vairāk nekā mēnesi.
Deputāti arī aicinājuši ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju palielināt ieguldījumus transporta infrastruktūrā, jo īpaši četros ES militārās mobilitātes koridoros, plašāk izmantot digitālos risinājumus un paātrināt pārrobežu pārvietošanas atļauju izsniegšanu.
Transporta un Aizsardzības komitejas vēlas redzēt "militāro Šengenas zonu", ko stiprinātu militārās mobilitātes darba grupa un Eiropas koordinators efektīvākai dažādu iniciatīvu īstenošanai. Tādēļ deputāti aicina Eiropas Komisiju nākt klajā ar ceļvedi šī mērķa sasniegšanai un ierosina izveidot ES digitālo vienoto kontaktpunktu pārrobežu pārvietošanas atļauju izsniegšanai militārajam aprīkojumam.
Vienlaikus atzinīgi novērtēts Eiropas Komisijas priekšlikums nākamajā ilgtermiņa budžetā palielināt militārās mobilitātes budžetu līdz vairāk nekā 17 miljardiem eiro. Komiteja aicina ES dalībvalstis neveikt samazinājumus šajā priekšlikumā, kā tas noticis ar 2021.–2027. gada budžetu, kad ierosinātie līdzekļi samazināti par 75%. Lai īstenotu 500 infrastruktūras "karstāko punktu", piemēram, tiltu vai tuneļu, modernizāciju un nodrošinātu četru koridoru pilnīgu darbību, kopumā būtu nepieciešami vismaz 100 miljardi eiro.
Militārā mobilitāte ir ES un NATO sadarbības prioritāte. Tā ir būtiska, lai nodrošinātu sabiedroto spēku pārvietošanos miera, krīzes vai kara laikā. Komitejas pieņemtajā tekstā aicināts regulāri rīkot kopīgas mācības un stresa testus, lai identificētu un novērstu esošos šķēršļus. Deputāti vēlas, lai ES sekotu NATO piemēram un nodrošinātu, ka ātrās reaģēšanas spēki ES iekšējās robežas varētu šķērsot trīs dienu laikā miera apstākļos un 24 stundu laikā krīzes situācijā.
"Pašlaik militārajai mobilitātei ir pārāk daudz šķēršļu, ko varētu ātri novērst bez liela finansējuma. Mēs nedrīkstam zaudēt laiku – jārīkojas un jāsasniedz viegli sasniedzamie mērķi. Eiropas Komisijas priekšlikums jāizskata ar tādu pašu steidzamību," aicina EP Transporta un tūrisma komitejas ziņotājs Roberts Zīle.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Eiropas Parlamenta biroju Rīgā.