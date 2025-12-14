Televīzijas šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova gatavojas doties gaisa ceļā uz Kazahstānu, lai apciemotu savu jauno paziņu Maksu. Lai gan viņai nākas izlemt, ko ņemt līdzi, daudz lielākas raizes latgalietei sagādā iespēja, ka viņa nespēs pārvarēt garo lidojumu emocionāli. Lidošana vienmēr ir bijusi viņas lielākais pārbaudījums.
Margarita detalizēti paskaidro, kādēļ gaisa transports viņā izraisa tik lielu trauksmi: “Es esmu pieradusi savā dzīvē visu kontrolēt. Ar mašīnu tu vari apstāties un izkāpt. Ar vilcienu – būs stacijas. Bet, kad tu iekāp lidmašīnā – tu izkāpt vairs nevari. Pilotam tu nevari pateikt: "Piebremzē, man šeit vajag izkāpt".”
Viņa atceras kādu nepatīkamu pārlidojumu no Norvēģijas uz Latviju, kas vēl joprojām ir spilgts atmiņā. Kopā ar brāli un bērniem viņa pavadīja gaisā aptuveni pusotru stundu. Margarita ar smiekliem stāsta, ka šī stunda un trīsdesmit minūtes pagājušas absolūtā sastingumā: "Es pusotru stundu neizkustējos ne no vietas. Bērni staigā pa lidmašīnu, bet man galvā – "neskrien, neizkustināsiet lidmašīnu"," viņa atzīst. Bailes bijušas tik intensīvas, ka viņa pat nav pamanījusi, ka ir nekontrolēti saķērusi blakussēdošā vīrieša kāju.
“Es skatos – mani pirksti balti, un es esmu ieķērusies celī nabaga vīrietim, kas blakus sēž! Es dodu 100%, ka viņam tur pēc tam zilumi bija. Es atvilku roku, saku: "Ai, piedodiet…", bet viņš tāds: "Nekas, nekas", stāsta Margarita.
Kaut arī ideja par šo braucienu radās vasaras beigās, lidojuma biļešu iegādi Margarita pastāvīgi atlikusi kopš augusta. Viņa trīs mēnešus esot atlikusi pirkumu, jo drosme pievīlusi: "Trīs mēnešus – saņemos, atrodu biļetes, nē. Atkal saņemos, atrodu biļetes, nē," skaidro viņa. Tomēr pirms dažām dienām radusies atziņa – ja viņa vēlreiz atliks ceļojumu, šogad Kazahstānu sasniegt neizdosies.
“Es vienkārši sapratu – ja atlikšu vēl, šogad neaizbraukšu. Vienkārši uzsitu – pērku,” atceras Margarita. Pēc biļešu iegādes viņa uzreiz informējusi Maksu. "Es uzrakstīju viņam, ka viss, biļete nopirkta. Viņš man jautā: "Nopietni, tu nopietni?" Es saku: "Jā!" Un fonā dzirdu bērnus: "Jā, jā tante Marga atbrauks!"" viņa atceras. Tagad atliekot vien saņemties, sakravāt mantas un uzsākt šo ceļu, kas solās būt gan fiziski, gan emocionāli smags pārbaudījums.
