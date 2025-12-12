Latvijas Banka izsniegusi licences diviem uzņēmumiem – SIA "BlockBen" un SIA "Nexdesk", lai tās varētu tiesiski regulēti un oficiāli piedāvāt kriptoaktīvu pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Šādi Latvija mērķē uz kriptovalūtas inovāciju un attīstības centru, vēsta 360TV Ziņas.
Kopš 2024. gada nogales Eiropas Savienībā (ES) pastāv vienots kriptoaktīvu tirgus regulējums (MiCA), kas paredz, ka darbības atļaujas saņemšanai ES ir jāizņem licence kādā no dalībvalstīm, un pēc tam uzņēmums var darboties visā ES. Uzņēmumi, kas saņem licenci Latvijā, darbojas visā Eiropā, līdz ar to darbības visā Eiropā tiek koordinētas no Latvijas.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzsver, ka, attīstot MiCA centru Latvijā, ir iespējams veidot labi apmaksātas darbavietas, "iezīmēt" Latviju uz pasaules kartes, kā arī veidot dažādus inovatīvus finanšu pakalpojumus un produktus.
Vienlaikus viņš atklāj, ka par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja darbības licences saņemšanu Latvijā interesējas arī pasaulē lielākie nozares uzņēmumi. Viņš atzīmē, ka Latvijā šobrīd radīts konkurētspējīgs regulējums, lai piesaistītu ārvalstu uzņēmumus licenci iegūt tieši Latvijā.
Tikmēr Latvijas Bankas prezidenta vietniece Santa Purgaile skaidro, ka šis licences saņemšanas process katrā valstī atšķiras. “Par cik licenci izsniedz katrā valstī vietējais uzraugs, šis process var atšķirties. Arī kopējā infrastruktūra var atšķirties. Uzņēmumam ir svarīgi arī citi aspekti – kāda ir nodokļu likumdošana, kādi ir resursi, kāda ir vispārēja biznesa vide, lai tieši šo valsti izvēlētos, kā savu bāzes vietu,” atklāj Purgaile.
Pašlaik pieci uzņēmumi Latvijas Bankā ir iesnieguši pieteikumus licenču saņemšanai, bet vēl 12 atrodas pirmslicencēšanas konsultāciju posmā, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
