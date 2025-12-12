2025. gads Eiropas Parlamenta (EP) deputātei Inesei Vaiderei ir bijis darbīgs. Ir paveikts nozīmīgs darbs pie ES drošības stiprināšanas, energoneatkarības veicināšanas, patērētāju tiesībām, uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, mājokļu politikas. Tas viss tiek darīts mīļās Latvijas labā!
Ir paveikts nozīmīgs darbs pie ES drošības stiprināšanas, energoneatkarības veicināšanas, patērētāju tiesībām, uzņēmējdarbības vides sakārtošanas, mājokļu politikas. Tas viss tiek darīts mīļās Latvijas labā!
Eiropas maksājumu Krievijai apturēšana
- EP Starptautiskās tirdzniecības komitejā I. Vaidere kā galvenā sarunu vedēja, panāca vienošanos par likumu, kas paredz pilnīgu atteikšanos no Krievijas dabasgāzes, kā arī gatavošanos naftas importa pārtraukšanai. Tas stiprina Latvijas un ES energodrošību un kopējo drošību.
- Panāca, ka Eiropas Komisija jau nākamā gada sākumā prezentēs likumprojektu Krievijas naftas un tās produktu importa aizliegumam.
- EP Starptautiskās tirdzniecības komitejā Inese Vaidere vadīja darbu pie likuma, ar kuru tika ievērojami paaugstināti tarifi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības produktu un mēslošanas līdzekļu importam, tādējādi praktiski pārtraucot to importu ES.
ES drošība, Ukrainas atbalsts
- Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejā strādāja pie Aizsardzības industriju programmas, kuras mērķis ir būtiski stiprināt Eiropas aizsardzības spējas, ieguldot militārās produkcijas ražošanā.
- Kopā ar kolēģiem izstrādājusi rezolūciju par kopīgu Eiropas reakciju uz Krievijas regulārajiem gaisa telpas pārkāpumiem.
- Iesniegusi pilotprojektu nākamā gada ES budžetā par Baltijas jūras kritiskās infrastruktūras aizsardzību pret Krievijas kiberuzbrukumiem.
Mājokļu krīzes risināšana
- Mājokļu jautājums no nacionālas ir kļuvis par Eiropas prioritāti, tādēļ Eiropas Parlamentā tika izveidota īpaša komiteja mājokļu krīzes risināšanai. I. Vaidere šajā komitejā ir viena no vadošajām savas politiskās frakcijas – Eiropas Tautas partijas – deputātēm.
- Inese Vaidere šajā komitejā strādājusi pie tā, lai Eiropas Parlamenta ierosinājumi precīzāk atspoguļotu arī Latvijas vajadzības.
- Rosinājusi piesaistīt ES līdzekļus, lai ieguldītu esošā dzīvojamā fonda atjaunošanā, kā arī piesaistīt investīcijas jaunu mājokļu būvniecībā.
- Aktualizējusi jautājumu par kredītu pieejamības trūkumu mājokļu iegādei lauku reģionos.
Uzņēmējdarbības vides veicināšana un patērētāju tiesību aizsardzība
- Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā strādājusi pie likuma, kas uzlabos patērētāju iespējas saņemt kompensācijas no tirgotājiem par nekvalitatīvām precēm, arī, ja tie atrodas citās valstīs.
- Strādājusi pie likuma, kas uzlabo ķīmisko tīrīšanas līdzekļu marķēšanu, lai patērētājiem vienkāršāk atrast un izprast šo produktu sastāvu.
- Iestājusies par birokrātiskā sloga mazināšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem.
Latvijas vēsture, personība
- Pēc Ineses Vaideres iniciatīvas EP tika atvērta latviešu disidentes, padomju okupācijas laika pretošanās kustības dalībnieces Alises Lidijas Lasmanes atmiņu grāmatas "Lidijas Ziediņi. Lidijas Lasmanes atziņu dārzs" angliskā tulkojuma versija.
- Atgādinot Rietumeiropai, ka Krievija bija agresors pirms 80 gadiem un ir agresors šodien, deputāte organizēja konferenci "No kara līdz okupācijai: 80 gadi kopš Eiropas dalītās uzvaras 1945. gadā".
Prof. Dr. oec. Inese Vaidere:
- Viceprezidente un finanšu direktore Eiropas Enerģētikas forumā
- Viceprezidente Eiropas Parlamentārajā asociācijā
- Viceprezidente Eiropas un Latīņamerikas parlamentārajā asamblejā
- Starptautiskās tirdzniecības komiteja, Eiropas Parlamenta galvenā ziņotāja Krievijas jautājumos
- Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
- Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
- Īpašā komiteja mājokļu krīzes risināšanai Eiropas Savienībā
- Eiropas Parlamenta vēstures grupa
