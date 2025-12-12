Atkāpušies VAS "Latvijas dzelzceļš" ("LDz") padomes priekšsēdētājs Andris Liepiņš un padomes loceklis Reinis Ceplis.
"Kopā ar "Latvijas dzelzceļu" esam nogājuši izšķiroši svarīgu posmu šī uzņēmuma vēsturē, esam paveikuši ļoti daudz un uzskatām, ka ir pienācis laiks nodot atbildību par "Latvijas dzelzceļa" tālāko pārraudzību citiem profesionāļiem," paziņojumā norāda Ceplis. Kompānijas padomē darbu turpinās Andis Veinbergs, kura pilnvaru termiņš ir no šā gada 12. februāra līdz jauna padomes locekļa ievēlēšanai nominēšanas kārtībā. Liepiņš un Ceplis tika iecelti "Latvijas dzelzceļa" padomē 2019. gada vidū, un 2024. gada vasarā viņu pilnvaru termiņš tika pagarināts vēl uz pieciem gadiem – līdz 2029. gada jūnijam. Liepiņš plašākus komentārus par abu padomes locekļu atkāpšanās iemesliem nesniedza.
