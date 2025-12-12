Balstoties uz novembrī saņemtajām sūdzībām, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ierosinājis administratīvo lietu pret SIA "BITE Latvija" saistībā ar automātisku pakalpojuma "Bite Pamatkomplekts" pieslēgšanu.
Novembra beigās daudzi klienti ziņoja, ka uzņēmums bez viņu piekrišanas aktivizējis papildpakalpojumu, kas nav elektronisko sakaru pakalpojums.
PTAC joprojām saņem daudz iesniegumu un konsultāciju pieprasījumu.
PTAC aktīvi strādā ar SIA "BITE Latvija", pieprasot rakstveida paskaidrojumus un vērtējot tos, kā arī tiekoties ar uzņēmuma pārstāvjiem.
Elektronisko sakaru likums paredz, ka pakalpojumu sniedzējs drīkst paaugstināt maksu par internetu, telefonu vai citiem elektroniskajiem sakariem, bet
nedrīkst pieslēgt papildu pakalpojumus bez klienta aktīvas piekrišanas.
PTAC aicina patērētājus, kuri nepiekrīt papildpakalpojuma pieslēgšanai, rakstveidā vērsties pie SIA "BITE Latvija", izsakot iebildumus un pieprasot līguma izpildi atbilstoši iepriekš noslēgtajiem noteikumiem. Ja tiek piedāvāts jauns pakalpojums, PTAC iesaka rūpīgi izvērtēt, vai tas atbilst interesēm.
Uzņēmuma un PTAC starpā panākta vienošanās, kas paredz, ka SIA "BITE Latvija" nākamās nedēļas sākumā sniegs centram galīgo atbildi. Pēc tās iestāde patērētājus informēs par turpmāko rīcību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu