No šodienas Valsts policija (VP) sāks piemērot automatizētu lēmumu pieņemšanu par pārkāpumiem, ko fiksē pārvietojamie un stacionārie fotoradari, informēja VP.
Automātiski pieņemtos lēmumus autovadītāji varēs pārsūdzēt mēneša laikā pēc to saņemšanas. Saņemtajā lēmumā būs arī iedzīvotājam skaidri norādīts, ka tas pieņemts automatizēti, kā arī pievienota informācija par pārsūdzēšanas kārtību.
Policija sola, ka personai, kuru skars automatizētais lēmums, tiks nodrošinātas visas procesuālās tiesības. Proti, būs iespēja pieprasīt detalizētu skaidrojumu par izmantotajiem datiem, lēmuma pieņemšanas loģiku, tā sekām, kā arī iesaistītajām amatpersonām un sistēmas izstrādātājiem.
Tāpat personai būs tiesības prasīt mutisku vai rakstisku lēmuma skaidrojumu,
taču tas neietekmēs lēmuma spēkā stāšanos un termiņus. Šāda skaidrojuma pieprasīšana netiks uzskatīta par apelāciju.
Administratīvās atbildības likums paredz šādu lēmumu pieņemšanas iespēju, tomēr tas nav obligāts nosacījums — amatpersona var arī izvēlēties lēmumu pieņemt pati.
